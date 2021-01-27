Москвичи построят большой жилой квартал на берегу Исети рядом с ЦПКиО

Это будет второй проект застройщика в Екатеринбурге. Квартал обещают достроить к 2024 г. Там вырастут шесть домов, площадь квартир в которых будет начинаться от 19 кв. м.

Российский девелопер ГК ПИК построит жилой квартал на берегу Исети. Речь идет об участке вблизи ЦПКиО, в районе улиц Луганской и Саввы Белых. Квартал будет носить название «Исеть Парк».

На территории застройки появится шесть жилых корпусов, многоуровневый паркинг на 300 машиномест, детские и спортивные площадки. Завершить строительство планируется в 2024 г.

Вице-президент по региональному девелопменту ПИК Алексей Алмазов рассказал, что Екатеринбург является для застройщика перспективным регионом:

Мы нацелены на масштабное и долгосрочное развитие в регионах. Екатеринбург — один из ведущих российских мегаполисов с большими перспективами развития. ПИК возводит микрорайоны в соответствии с высокими стандартами и уделяет большое внимание созданию полноценного комфортного пространства для жизни. У жителей Екатеринбурга уже есть возможность убедиться в этом лично, ведь совсем недавно мы выдали ключи от первых квартир в дебютном проекте ПИК в Екатеринбурге — «Космонавтов 11». Жилой квартал «Исеть парк» — еще один проект, призванный удовлетворить потребность екатеринбуржцев в качественном жилье.

Что касается ценовой политики и планировок, то в новом «Исеть Парке» будут предлагать к продаже квартиры с отделкой площадью от 19,6 м2 и стоимостью от 2,1 млн руб.

О том, что федеральный девелопер, работающий почти в 30 городах России, выходит на рынок Екатеринбурга, стало известно в начале 2017 г. Компания занялась комплексной застройкой площадки бывшего завода «Уралпластик» в Завокзальном районе города, писал DK.RU.

Объем инвестиций в проект составит порядка 15 млрд руб. Всего застройщик обещает 300 тыс. кв. м жилья в московском духе — с гектарными дворами-парками и японскими фасадами.

Добавим, что ГК ПИК — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером с долей 59% является Сергей Гордеев. По итогам в 2020 г. девелопер увеличил объем реализации недвижимости на 20% — до 2,3 млн кв. м. В денежном выражении продажи выросли на 42%, достигнув 341 млрд руб.