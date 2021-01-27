Путин впервые поговорил с Байденом по телефону. Они обсудили Навального, СНВ-3 и Украину

«Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов». В чем разошлись версии Кремля и Белого дома о первом диалоге президентов.

26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор в качестве лидеров своих стран. Как говорится на сайте Кремля, Путин поздравил Байдена с началом работы на его посту. Стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая экономику и торговлю. Путин и Байден затронули также односторонний выход США из Договора по открытому небу и внутриукраинское урегулирование.

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов, — говорится на сайте Кремля.

На сайте Белого дома говорится, что Байден поднял вопросы, вызывающие его озабоченность: поддержка Штататми украинского суверенитета, сообщения о вмешательстве России в американские выборы в 2020 г. и отравление Алексея Навального. А также дал понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, наносящие ущерб им или их союзникам. Вместе с тем президенты договорились «поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем».

После разговора Путин внес в Госдуму законопроект о продлении Договора о стратегических наступательных вооружения (СНВ-3) сроком на пять лет. Договор СНВ-3 подразумевает взаимное сокращение арсеналов развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. и вступил в силу 5 февраля 2011 г., он рассчитан на 10 лет.