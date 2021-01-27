Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.01
75,63
91,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин впервые поговорил с Байденом по телефону. Они обсудили Навального, СНВ-3 и Украину

Путин впервые поговорил с Байденом по телефону. Они обсудили Навального, СНВ-3 и Украину
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля, пресс-служба Белого Дома

«Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов». В чем разошлись версии Кремля и Белого дома о первом диалоге президентов.

#НОВОСТИ

26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор в качестве лидеров своих стран. Как говорится на сайте Кремля, Путин поздравил Байдена с началом работы на его посту. Стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая экономику и торговлю. Путин и Байден затронули также односторонний выход США из Договора по открытому небу и внутриукраинское урегулирование. 

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов, — говорится на сайте Кремля. 

На сайте Белого дома говорится, что Байден поднял вопросы, вызывающие его озабоченность: поддержка Штататми украинского суверенитета, сообщения о вмешательстве России в американские выборы в 2020 г. и отравление Алексея Навального. А также дал понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, наносящие ущерб им или их союзникам. Вместе с тем президенты договорились «поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем».

После разговора Путин внес в Госдуму законопроект о продлении Договора о стратегических наступательных вооружения (СНВ-3) сроком на пять лет. Договор СНВ-3 подразумевает взаимное сокращение арсеналов развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. и вступил в силу 5 февраля 2011 г., он рассчитан на 10 лет. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Кремль о числе протестующих«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Кремль о числе протестующих
  • «В городе еще 500 объектов, собственники которых окажутся в той же ситуации, что и мы»«В городе еще 500 объектов, собственники которых окажутся в той же ситуации, что и мы»
  • Топ-менеджер УГМК госпитализирован с инсультомТоп-менеджер УГМК госпитализирован с инсультом
  • «Путину надо запускать операцию «преемник». Иначе 2024 год страна может и не пережить»«Путину надо запускать операцию «преемник». Иначе 2024 год страна может и не пережить»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.