Бывшая замглавы свердловских судебных приставов получила 8 лет колонии за взятку

Железнодорожный суд Екатеринбурга признал виновной Елену Сидорову, которая в 2018-2019 гг. занимала пост заместителя начальника УФССП России по Свердловской области, в получении взятки в 1,7 млн руб.

Как доказал в суде государственный обвинитель, в период с июня 2018 г. по февраль 2019 г. Сидорова получила от генерального директора компании «Ювелиры Урала» Светланы Язевой (дочери бывшего депутата Госдумы Валерия Язева) через посредников взятку в размере 1,7 млн руб. за определенные действия в пользу компании и бездействия в пользу ее руководителей.

Совершение действий в пользу компании выражалось в вынесении постановлений об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имуществ, а бездействие в пользу руководителей компании — в непринятии мер судебными приставами-исполнителями по установлению местонахождения и ареста их имущества. Исполнительные производства находились в межрайонном отделе регионального УФССП России, деятельность которого в силу должностных полномочий координировала осужденная, — говорится в сообщении облсуда.

В итоге суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в системе ФССП России, с лишением классного чина «советник юстиции 1 класса». Однако наказание будет отсрочено: на основании ч. 1 ст. 81 УК РФ суд постановил, что отбывать положенный срок осужденная начнет после достижения ребенком возраста 14 лет (сейчас ему девять).

Напомним, имя Елены Сидоровой стало скандально известно в мае 2019 г. Как писал тогда DK.RU, сотрудники СУ СКР и представители УФСБ провели в ночь на 24 мая обыски в квартире замглавы регионального ведомства, а ее саму задержали. Параллельно со следователями УФССП вело свою проверку.

DK.RU также рассказывал историю банкротства депутата Валерия Язева и его семьи. Светлана Язева, которая, по мнению суда. передала взятку Елене Сидоровой, также была объявлена банкротом — в июле 2019-го.

Финансовые проблемы у бизнеса Валерия Язева начались после его ухода из Госдумы, где он проработал 19 лет. Первым публичным сигналом стало введение летом 2017 г. процедуры наблюдения на Новоуральском заводе по производству железобетонных изделий и щебня «Бетам». Позднее заявления о банкротстве были поданы в отношении других структур Валерия Язева и членов его семьи. В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении Язева процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.