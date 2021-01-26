«Covid-19 укрепит легитимность государственных инвестиций». Четыре главных тренда пандемии

Что после 2020 года изменится навсегда? Образование и возможности удаленки точно станут иными, роботы будут внедряться намного активнее, государственное регулирование перейдет на иной уровень.

Пандемия изменила мир, в этом сегодня не сомневается уже никто. Но что именно ждет теперь человечество? Этот вопрос декан Школы глобальных исследований Бостонского университета Адил Найджам задал 99 экспертам. Их ответы «сложились» в основные тенденции, пишет The Conversation. Главное — в материале DK.RU.

Я узнал массу всего нового. Среди прочего, это помогло мне понять, почему Covid-19 — это не буря, которую можно просто переждать. Наш мир до пандемии отнюдь не был нормальным, а после пандемии он таким не будет и подавно. Вот почему, — говорит Найджам.

Подрывные перемены ускорятся

Так же, как имеющиеся заболевания делают людей более восприимчивыми к вирусу, глобальное воздействие кризиса ускорит уже существующие переходные процессы. Как подчеркивает президент Eurasia Group Ян Бреммер, год глобальной пандемии может превратиться в десятилетие провалов.

Например, Фил Бэти из Times Higher Education предупреждает, что университеты изменятся «глубоко [и] навсегда», но в основном потому, что сектор высшего образования уже давно кричал о переменах.

Лауреат Пулитцеровской премии редактор Энн Мари Липински дает такой же прогноз относительно журналистики, а экономист из Принстона Атиф Миан обеспокоен по поводу структурного глобального долга.

Политика станет более неустойчивой

Тучи над мировой экономикой сгустились зловещие. Даже обычно оптимистичный лауреат Нобелевской премии экономист сэр Ангус Дитон опасается, что мы, возможно, вступаем в темную фазу, на которую уйдет «от 20 до 30 лет, прежде чем мы увидим прогресс».

Политолог из Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма признается, что «никогда не видел периода, когда неопределенность в отношении того, как будет выглядеть политический мир, была бы выше, чем сегодня».

Декан Гарвардской школы Кеннеди Грэм Эллисон говорит, что быстро растущая новая держава, Китай, угрожает вытеснить устоявшуюся силу, Соединенные Штаты. Covid-19 ускорил и усилил это соперничество великих держав с последствиями в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Пандемические привычки сохранятся

Эксперт за экспертом из разных секторов заявили, что привычки, выработанные во время пандемии, никуда не исчезнут — и это касается не только Zoom и работы из дома.

Профессор технических наук Техасского университета A&M Робин Мерфи убежден, что в результате Covid-19 «роботы будут повсюду». Потому что во время пандемии их стали очень часто использовать — для доставки, для проведения тестов на коронавирус, для автоматизированных услуг и даже просто для дома.

Декан медицинского факультета Бостонского университета Карен Антман и декан медицины Университета Ага Хана в Пакистане Адил Хайдер уверены, что телемедицина останется с нами навсегда.

Кризис создаст возможности

По словам эколога Билла Маккиббена, пандемия может стать тревожным сигналом, который заставит людей понять, что «кризис и катастрофа — это реальные сценарии», но их можно предотвратить.

В этом убеждении он не одинок. Экономист Томас Пикетти признает опасность роста национализма и неравенства, но надеется, что мы научимся «больше инвестировать в социально-ориентированное государство». По его словам, «Covid-19 укрепит легитимность государственных инвестиций в [системы здравоохранения] и инфраструктуру».

Администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер восхищен огромной суммой денег, которая была мобилизована в ответ на этот глобальный кризис. Он задается вопросом, станет ли теперь мир меньше скупиться на гораздо менее серьезные суммы, необходимые для борьбы с изменением климата, прежде чем оно станет необратимым и катастрофическим.

Читайте также: Уверены, что весной нас не ждет новый карантин? Начинаем эмоциональную подготовку: 5 шагов