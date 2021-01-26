Таксисты Екатеринбурга остались без компенсации за антиковидные экраны

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области не будет компенсировать таксистам расходы на установку защитных экранов. Ранее такое требование вызвало протесты водителей.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области рассказали, что таксопарки могут не рассчитывать на получение компенсаций, поскольку, во-первых, установка защитных перегородок между водителями и пассажирами не носила обязательного характера, а была лишь рекомендацией. Во-вторых, группа инициативных предпринимателей раздала бесплатно более 1,5 тыс. экранов в таксопарки города.

В Свердловской области зарегистрировано 4,7 тыс. официальных перевозчиков такси. Инициативная группа раздала 1,6 тыс. защитных экранов из 2 тыс. закупленных. Стесненные в средствах перевозчики могли установить защитные экраны бесплатно, — рассказали в региональном министерстве транспорта (цитата по «Ъ-Урал»).

Напомним, об установке защиты в такси заговорили в октябре, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал очередные изменения в указе о режиме повышенной готовности. В тексте говорилось, что отсутствие перегородок может наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. Распоряжение было подписано 28 октября, а уже на следующий день, как рассказывал DK.RU, водители такси вышли на акцию протеста. Отмены требования они не добились, правда, им удалось договориться о том, что штрафы за отсутствие перегородок пока взиматься не будут. Через три недели, 20 ноября, губернатор неожиданно сменил формулировку указа: защитные эраны из разряда требований перешли в разряд рекомендаций. При этом ряд компаний уже оснастили машины экранами. Совет по развитию такси в регионах России по УрФО обращался к региональным властям с просьбой о компенсации расходов. Однако этого не произошло.

Сегодня компании, предлагающие услуги такси, сами решают, нужны ли в машинах перегородки. Некоторые водители продолжают соблюдать рекомендации, данные губернатором в октябре. Отметим, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе пока еще напряженная. По данным оперштаба, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 358 новых случаев заражения.Число выписанных пациентов при этом превысило число заболевших — больницы покинули 370 человек.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 68 662 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 61 185 человек, умерли от болезни 1956 свердловчан, 18 смертей подтвердилось в последние сутки.