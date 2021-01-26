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«ВСМПО-Ависма» договорилась с Boeing о долгосрочных поставках титана

Продукция «ВСМПО-Ависма»
Продукция «ВСМПО-Ависма». Иллюстрация: 66.RU

Уральский производитель титана «ВСМПО-Ависма» и авиакомпания Boeing подписали контракт на поставку титановых деталей для самолетов 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

#ВСМПО#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

По контракту «ВСМПО-Ависма» будет поставлять компании Boeing и ее партнерам титановые поковки для изготовления нескольких моделей лайнеров. Совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде (Свердловская область) будет осуществлять механическую обработку продукции. Кроме того, в рамках уже подписанного контракта корпорация продолжит поставки титанового проката.

Заключение соглашения отражает нашу приверженность долгосрочным отношениям между «ВСМПО-Ависма» и Boeing. Наша компания уже третье десятилетие тесно сотрудничает с Boeing. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии, — такие слова генерального директора «ВСМПО-Ависма» Дмитрия Осипова приводятся в сообщении пресс-службы компании.

Также в пресс-службе уточнили, что корпорация будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

Напомним, 2020-й год был сложным для уральского предприятия. Из-за прекращения полетных программ, связанных с пандемией, основные потребители продукции «ВСМПО-Ависма» — авиакомпании Boeing и Airbus — снизили закупки. Как рассказывал DK.RU, за 9 месяцев 2020 г. корпорация получила убыток по РСБУ в размере 346,9 млн руб. При этом за аналогичный период 2019 г. прибыль компании составила 16,9 млн руб.

В декабре Министерство торговли США включило «ВСМПО-Ависма» в список «конечных военных пользователей» — что означает запрет на приобретение ряда товаров и технологий у США. Однако в январе 2021 г. Минпромторг это решение отменил, признав ошибкой.

Отметим, что после новостей о заключении долгосрочных контрактов между «ВСМПО-Ависма» и Boeing, акции уральской компании пошли вверх. На максимуме они поднялись до 21 720 руб. за штуку — рост составил 1,8%.

Автор: Инна Вейн
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