Предприятия и жители Свердловской области задолжали казне около 36 млрд рублей налогов

Суммарная задолженность всех налогоплательщиков Свердловской области на декабрь 2020 г. составила 35,96 млрд руб. Это чуть больше, чем в аналогичный период 2019-го.

О том, как обстоят дела с собираемостью налогов, на пресс-конференции сообщил начальник регионального отдела урегулирования задолженности управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Артем Балюра.

На 1 декабря 2019 г. задолженность составляла 35,5 млрд руб., на 1 декабря 2018 г. — 42 млрд руб. Можно проследить устойчивую динамику снижения данного показателя. Кроме того, мы прогнозируем, что уже в начале 2021 г. этот показатель снизится еще на 3%, — прокомментировал представитель ФНС.

По мнению Артема Балюры, пандемия и связанное с ней падение экономики совсем незначительно повлияли на рост налоговых долгов граждан.

Ранее налоговики и чиновники неоднократно заявляли, что из-за введенных льгот для бизнеса, а также из-за больших и незапланированных расходов в связи коронавирусом бюджет региона рискует недосчитаться 65-70 млрд руб. Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области прогнозировало, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса. При этом за время пандемии налоговики собрали с уральского бизнеса дополнительно 3,1 млрд руб., сообщал DK.RU. Эти поступления принесла межведомственная работа по снижению недоимки по платежам в бюджет, легализации зарплаты, повышению прибыльности предприятий.

Также мы рассказывали, что ФНС разрабатывает цифровую систему, которая позволит сделать операции бизнеса такими прозрачными для государства, что налоговики будут способны самостоятельно рассчитывать налоги предприятий и выставлять им счета.