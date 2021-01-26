Кремль заявил, что «дворец Путина» принадлежит бизнесменам. Но отказался их назвать

«Владельцами являются предприниматели. Кремль не имеет никакого права разглашать их имена». В Кремле отказываются признавать, что Путин имеет отношение к дворцу в Геленджике за 100 млрд руб.

Дворец в Геленджике, который, как утверждается в расследовании ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, построен для президента Владимира Путина, принадлежит предпринимателям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отказался назвать их имена или уточнить форму собственности, а также не стал комментировать тот факт, что над дворцом установлена беспилотная зона.

Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько, прямо или опосредованно, владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно, — сказал Песков (цитата по РБК).

Он добавил, что вопрос об охране дворца и о беспилотной зоне, установленной над ним, нужно задавать ФСО и ФСБ — запросы журналистов перенаправили им, так как на эту тему «было бы не совсем корректно говорить из Кремля». Песков подчеркнул, что объект нее имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям.

Расследование Навального накануне комментировал и Владимир Путин:

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. <...> Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще.

В фильме ФБК говорилось, что строительство и содержание усадьбы обошлось в 100 млрд руб. Финансируют это доверенные лица президента, в том числе главы крупнейших госкомпаний, а управляют дворцом фирмы, принадлежащие друзьям и знакомым Путина.