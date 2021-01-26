Потапенко: «Из-за домика для уточки и домика для грязи 25% россиян живут без канализации»

«Люди выходят потому, что ежедневно сталкиваются с жесточайшим перераспределением. То, что называют государством, предъявляет все больше претензий, естественный ответ гражданина: «Куда идут деньги?».

Бизесмен Дмитрий Потапенко прокомментировал события и новости прошедшей недели в программе «Курс дядюшки По: Breaking News». Главное — в материале DK.RU.

Об экономической подоплеке протестных акций в РФ

— Все достаточно просто. Люди выходят, теперь уже изо дня в день, и не только выходят — есть огромное поле внутреннего протеста — потому что ежедневно они сталкиваются с жесточайшей системой перераспределения, экономического перераспределения.

Важно понять, есть ли у людей возможность заработать на дворец? Чем оплачен этот дворец? Теми самыми налогами, издержками, которые вы несете каждый день. И то, что мы ошибочно называем государством, с каждым днем предъявляет все больше запросов и претензий. Естественный ответ гражданина — вопрос: «А куда идут мои деньги?».

С одной стороны есть люди, которые не производят ничего, никакого труда — это чиновники. С другой стороны, есть люди, которые реально производят труд, и на них эта система падает. Это относится и к нефтяникам, и к металлургам, и к учителям с врачами, которые по непонятной причине вынуждены «получать» зарплату, вместо того, чтобы формировать своим трудом тот доход, который они считают нужным.

У нас был домик для уточки, теперь есть еще домик для грязи. Благодаря их наличию получается, что 25% населения России не имеют обычной канализации.

Когда люди вышли на площади, никакого протеста в том виде, в каком его воспринимает власть, не было. Было обычное гуляние, а когда обычные прогулки, хоть в трусах, хоть с ершиками, стали носить характер протеста? Ни разбитых машин, ни разбитых витрин не было.

О дефиците бюджетов в регионах России

— Система гиперцентрализации и попытки создать государство Московия, которая сейчас пухнет от денег, вызывает ключевой вопрос: можно ли управлять огромной территорией именно так, высасывая из нее деньги, а затем их возвращая?

Конечно, если предположить, что каждый регион может зарабатывать самостоятельно и отпустить их, всего семь регионов останутся на плаву, не утонут. Потому что выдавая самостоятельность, нужно выдавать и самостоятельность по привлечению инвестиций, по размещению рынка труда, по размещению производств. Нужно будет установить полную федерализацию, в том числе и в налоговой, инвестиционной, миграционной политике. Чего, конечно, боится федеральный центр, потому что управлять этим национальным, даже наднациональным, инвестиционным зоопарком очень непросто. Нужно будет договариваться и с местными элитами, и создавать эти элиты, ведь много где они исчезли как класс.

Поэтому на сегодняшний день федеральная власть, которая, конечно, не московская, потому что многие люди в ней выходцы из других регионов, пойти на такое не может просто по классовым соображениям. Они не в состоянии синхронизировать даже примитивные вещи: управление арестами, управление протестами, даже банальное отравление одного человека. Это показывает ужасающую менеджерскую деградацию.

Федерализация — это продукт, который нужно пестовать, растить, он очень тяжелый к реализации. Готовы ли те, кто приехал из регионов, понаехавшие, вернуться обратно к себе в регионы и зарабатывать деньги там, откуда они сначала их выкачали, став, якобы, москвичами? Боюсь, что нет. В этом, наверное, основной корень зла.

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