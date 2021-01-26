В Екатеринбурге выдали рекордное количество разрешений на стройку

В декабре 2020 г. региональные чиновники согласовали 29 новых строек в Екатеринбурге. При том что за период с января по ноябрь застройщики получили всего 54 согласования.

Большинство разрешений, выданных в декабре 2020-го, касаются уже действующих проектов, сообщает 66.RU. Это новые очереди таких жилых комплексов, как «Меридиан» на Широкой Речке (застройщик — «Группа ЛСР» на Урале), «Светлый» на Ново-кольцовском тракте («ТЭН»), «Клевер Парк» около ЦПКиО (Acons Group), «Каменные палатки» вблизи Шарташского лесопарка («Общество Малышева, 73»), «Изумрудный бор» («УГМК-застройщик») и ряд других. В общей сложности в результате выданных разрешений появится 844,3 тыс. кв. метров жилья. Это больше половины объема стройки, которую согласовали за январь-ноябрь прошлого года, —1,417 млн кв. м жилья.

По мнению экспертов, большое количество выданных в декабре разрешений связано с тем, что свободной земли в Екатеринбурге практически не осталось. За год количество участков, выставленных на продажу под многоэтажную застройку, снизилось на 28%. Также на активизации строительства сказывается желание девелоперов успеть запустить продажи объектов, пока действует льготная ипотека. Напомним, пока госпрограмма, по которой приобрести жилье в новостройках можно в кредит по ставке в 6,5% годовых, действует до 1 июля.

Льготную ипотеку неоднократно называли драйвером строительной отрасли в пандемийном 2020-м. Как писал DK.RU, в прошлом году на первичном рынке жилья число сделок с ипотекой взлетело на 70%. При этом количество объектов для продажи сократилось.

За три квартала 2020 г. количество сделок с новостройками к аналогичному периоду 2019 г. выросло на 35%. Количество сделок без ипотеки при этом осталось на уровне, близком к прошлому году, а с ипотекой взлетело на 70%. Это главный фактор развития рынка в текущем году. Рост спроса совпал со снижением вывода новых проектов на рынок. Текущее предложение на 17% меньше, чем год назад или в начале 2020 г. Наиболее заметно сократился выбор в комфорт-классе — квартир стало на четверть меньше», — отмечал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Напомним, программу льготной ипотеки запустили по инициативе президента России Владимира Путина в апреле 2020 г. Первоначально предполагалось, что она будет действовать до 1 ноября того же года, однако потом срок продлили до 1 июля 2021 г. Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что дальнейшее продление программы может привести к надуванию ипотечного пузыря и уменьшению доступности жилья из-за повышения цен. Однако многие эксперты уверены, что сворачивать льготную ипотеку пока не стоит, поскольку это действенный способ поднять экономику.