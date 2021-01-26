Льготная ипотека подняла цены так, что в ней больше нет смысла. Но ее хотят продлить

Сниженная ставка по ипотеке при покупке жилья в новостройке, введенная как антикризисная мера, привела к огромному росту цен. Пока отменять ее не спешат, говоря о продлении программы в части регионов.

Будет ли сохранена льготная ипотека в 2021 году? Что вообще ждет рынок недвижимости после сложного 2020 года и каких цен ждать россиянам? Эксперты поделились с «РБК-Недвижимостью» мыслями о том, что стоит сделать государству, чтобы поддержать строительную отрасль. Многие уверены, что льготную ипотеку стоит продлить и после июля 2021 года, но не во всех регионах страны, в Москве и других мегаполисах она невыгодна.

Напомним, ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал выровнять цены на рынке жилья, так как в части регионов из-за льготной ипотеки возник дисбаланс, цены сильно выросли.

Льготную ипотеку под 6,5% годовых запустили весной 2020 года в качестве антикризисной меры, она должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021 года. За счет более низкой ставки она должна была повысить доступность жилья, поддержать строительную отрасль и привлечь на рынок новых покупателей квартир. Предусмотрен лимит: жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках программы могут взять кредит до 12 млн руб., жители остальных регионов — до 6 млн руб. Спрос на рынке первичного жилья действительно вырос, как и цены на жилье.

По данным Росреестра, число сделок с новостройками в Москве в декабре 2020 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года — до 15 тыс. Цена на столичные новостройки, по данным ЦИАН, в 2020 году выросла на 21%. В ЦБ сообщили, что, несмотря на действие льготной ипотеки и снижение ставок по кредитам, доступность жилья в стране не выросла.

Что же будет с программой льготной ипотеки?

Выходить из программы придется рано или поздно, но делать это надо плавно, чтобы не обрушить рынок жилья и не создать проблемы для строителей, иначе придется опять вводить новую льготную программу, чтобы сохранить темпы роста жилья, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допускает сохранение программы в менее развитых регионах, в Москве же, если программа и останется, она должна реализовываться за счет ресурсов города.

Стимулируя льготными программами строительство жилья в Москве и других мегаполисах, мы стимулируем концентрацию населения в этих мегаполисах, а нам необходимо поддерживать более слабые регионы и сохранить там население и рабочие места, — считает Аксаков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и глава «Сбера» Герман Греф призвали завершить программу вовремя, чтобы не перегреть рынок. Вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин, наоборот, выступали за продление программы и после июля 2021 года, возможно, только для отдельных регионов.

По мнению руководителя аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Кирилла Холопика, льготную ипотеку на новостройки обязательно необходимо продлевать, особенно в регионах с самым низким уровнем зарплат. Подорожание жилья Холопик связал не столько с действием программы, сколько с дефицитом предложения.

«Из-за перехода на проектное финансирование в два раза снизились темпы вывода на рынок новых проектов. Рост цен на 90% связан с этой проблемой, которую надо решать. Надо наращивать объемы предложения», — уверен эксперт.



Глава Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко также не исключил, что льготную программу оставят лишь в отдельных регионах, возможно даже с более низкой процентной ставкой.

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Это на самом деле имеет смысл?

Льготная ипотека спровоцировала сокращение предложения на рынке новостроек. Николай Алексеенко говорит, что все доступные квартиры разобрали летом-осенью 2020 года, из-за ажиотажа прошлый год забрал и часть спроса 2021 года. При этом для покупателей существенно снизился выигрыш от участия в льготной ипотеке.

Больше выиграли те, кто спохватился еще летом: выбор был обширным, цены еще не успели отреагировать на рост спроса. Помимо прочего, банки в реальности предлагают не 6,5%, а 6%. В самом начале действия программы снижение ставки с рыночных 8% до 6% позволило уменьшить ежемесячный платеж в среднем на 13%, это около 4 тыс. руб. Сейчас из-за роста цен на новостройки эффекты уже поменьше, но все равно есть — ежемесячная экономия около 5%, — оценивает он.

Во многих городах России цена на первичное жилье уже сравнялась или даже превысила стоимость вторичного, так что при экономии в 5% часть покупателей может уйти на вторичный рынок. Если цены на жилье продолжат расти такими же темпами, как в 2020 году, экономия от льготной ипотеки будет сведена к нулю.

«При текущих условиях по ставке, сроку (18 лет) и первоначальному взносу выгода от льготной ипотеки сойдет на нет при средней цене квадратного метра в целом по России выше 81–82 тыс. руб.», — подсчитала Екатерина Щурихина из «Эксперт РА».

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