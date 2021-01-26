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Российская промышленность упала впервые за 11 лет: как нефтяной сектор утянул ее на дно

Российская промышленность упала впервые за 11 лет: как нефтяной сектор утянул ее на дно
Автор фото: Science in HD. Иллюстрация: unsplash.com

За прошлый год промышленное производство в России упало — в основном за счет добывающего сектора — нефтяной и угольной промышленности. Производство продуктов питания, напротив, выросло.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

В 2020 г. промышленное производство в России сократилось на 2,9% по сравнению с 2019 г., сообщил Росстат. Сильнее всего сократилась добыча полезных ископаемых — на 7% год к году, обрабатывающая промышленность выросла на 0,3%, производство электроэнергии, газа и пара сократилось на 2,5%. 

В частности, добыча нефти и газа в России упала на 8,1% (на фоне соглашения ОПЕК+, подразумевающего ограничение на добычу нефти), угля — на 6,3%, прочих полезных ископаемых — сразу на 15,4%. При этом добыча металлических руд выросла на 2,1%.

Производство продуктов питания увеличилось на 3,5%, текстильных изделий — на 8,9%, лекарств — сразу на 23%, мебели — на 3,7%. Напротив, производство автомобилей упало на 12,7%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — на 1,6%.

Снижение в большинстве отраслей промышленности не носит критичного характера, — заявили в пресс-службе Минпромторга.

Большая доля добычи углеводородов и крупнотоннажных сырьевых производств в российской промышленности значительно повлияли на итоговое значение индекса промпроизводства, говорит руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Соглашение ОПЕК+ будет продолжать сдерживать рост промпроизводства, добавляет он. 

В первом квартале 2021 г. промышленное производство в России сохранит отрицательную динамику из-за сжатия внутреннего спроса и сохраняющейся неопределенности в связи с пандемией, прогнозирует IHS Markit. Начиная со второго квартала индекс выйдет на положительные темпы роста, но за счет эффекта низкой базы прошлого года, корректнее было бы сравнивать его с данными 2019 г., считает г-н Сальников. 

По итогам этого года промпроизводство может вырасти на 2,6%, в 2022 и 2023 гг. — на 3,6% и 2,3% соответственно, ожидают в правительстве.

В июне 2020 г. индекс сокращался на 9,4, тогда эксперты указывали, что в промышленности восстанавливаются только те отрасли, которые просели сильнее всего. 

Автор: Андрей Пермяков
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