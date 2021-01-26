Россияне разлюбили уборку: какие услуги подорожали сильнее всего за год пандемии

В прошлом году значительно подорожали сервисы, которые позволяют комфортнее проводить время дома. Спрос на частные услуги растет на фоне призывов «жить не только на зарплату».

В 2020 г. сильнее всего в России подорожали услуги уборки, «мастера на час», ремонт и строительство, а также установка бытовой техники. Как пишет РБК, к такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Авито».

Сильнее всего за год подорожали услуги по уборке помещений — на 50%. При этом спрос на услугу вырос сразу на 65%, тогда как предложение — только на 35%. Слабый рост предложения на услуги по ремонту и строительству, всего на 3%, при росте спроса на 37% привели к их подорожанию на четверть по сравнению с предыдущим годом. Вызов «мастера на час» подорожал на 25%: спрос на эту услугу вырос на 46%, а предложение — на 23%.

Установка бытовой техники за год стала дороже на 20%: потребность в услуге выросла на 21% год к году. Напротив, услуги по ремонту и обслуживанию техники за год подешевели на 7% из-за опережающего роста предложения — на 86% по сравнению с увеличением спроса на 51%.

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Любопытно, что цены на услуги в сфере красоты и здоровья не изменились на фоне сокращения предложения и роста спроса. Также не подорожали услуги по организации праздников и мероприятий, благоустройству территорий, обучение и курсы, а также интернет-телеком.

Экономист Сергей Смирнов недавно призвал россиян рассчитывать не только на зарплату — в современных реалиях рискованно и неактуально, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».