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Россияне разлюбили уборку: какие услуги подорожали сильнее всего за год пандемии

Россияне разлюбили уборку: какие услуги подорожали сильнее всего за год пандемии
Автор фото: Cade Martin, Dawn Arlotta, USCDCP. Иллюстрация: Pixnio.com

В прошлом году значительно подорожали сервисы, которые позволяют комфортнее проводить время дома. Спрос на частные услуги растет на фоне призывов «жить не только на зарплату».

#САМОЗАНЯТЫЕ#НОВОСТИ

В 2020 г. сильнее всего в России подорожали услуги уборки, «мастера на час», ремонт и строительство, а также установка бытовой техники. Как пишет РБК, к такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Авито». 

Сильнее всего за год подорожали услуги по уборке помещений — на 50%. При этом спрос на услугу вырос сразу на 65%, тогда как предложение — только на 35%. Слабый рост предложения на услуги по ремонту и строительству, всего на 3%, при росте спроса на 37% привели к их подорожанию на четверть по сравнению с предыдущим годом. Вызов «мастера на час» подорожал на 25%: спрос на эту услугу вырос на 46%, а предложение — на 23%.

Установка бытовой техники за год стала дороже на 20%: потребность в услуге выросла на 21% год к году. Напротив, услуги по ремонту и обслуживанию техники за год подешевели на 7% из-за опережающего роста предложения — на 86% по сравнению с увеличением спроса на 51%. 

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Любопытно, что цены на услуги в сфере красоты и здоровья не изменились на фоне сокращения предложения и роста спроса. Также не подорожали услуги по организации праздников и мероприятий, благоустройству территорий, обучение и курсы, а также интернет-телеком.

Экономист Сергей Смирнов недавно призвал россиян рассчитывать не только на зарплату — в современных реалиях рискованно и неактуально, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мы живём не в плановой экономике, не в советской. Мы живём там, где помимо заработной платы есть другие источники дохода. Опять же: депозиты, облигации федерального займа для населения. Зарплата — это всё-таки риск высокий, что тебя завтра уволят или того, что потребность в продукции твоей фирмы перестанет быть актуальной и злободневной для населения. Поэтому нужно подстраховываться, как мне кажется. Не на всех хватит высокоэффективных по уровню заработной платы рабочих мест, — сказал эксперт.
Автор: Андрей Пермяков
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