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«Микрохирургия глаза» откроет в Екатеринбурге две новые поликлиники

«Микрохирургия глаза» откроет в Екатеринбурге две новые поликлиники
Иллюстрация: "Микрохирургия глаза"

Взрослая с отделением диагностики и лечения глаукомы разместится в центре Екатеринбурга, а детская — в Академическом. Обе будут построены в партнерстве с крупным застройщиком.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» откроет в Академическом детскую офтальмологическую поликлинику. Отдельно стоящее двухэтажное здание площадью порядка 800 кв. м с нуля построит компания «Атомстройкомплекс».

В 2021 г. офтальмологическая консультативная поликлиника для взрослых появится в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Шейнкмана — Радищева. Ее тоже построит «Атомстройкомплекс».

Сейчас строители выполняют инженерную адаптацию помещения общей площадью в 1350 кв. м. под задачи центра. Оно будет передано заказчику с отделкой «под ключ», — сообщили в пресс-службе застройщика.

Ранее в интервью DK.RU генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских рассказывал, что для взрослой консультативной клиники с отделением диагностики и лечения глаукомы очень долго искали локацию. Завершить все работы по ней планируется за год-полтора.

В Академический перевезем детское отделение, работающее в стесненных условиях на ул. Серафимы Дерябиной. Это семейный район, где много малышей, и хороший офтальмологический центр там необходима, — говорил Олег Шиловских.

До 80% объема помощи в новой «взрослой» и детской поликлиниках пациенты будут получать по полисам ОМС.

Автор: Анна Хлебникова
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