В Екатеринбурге владелец продает сразу три заведения

Три объекта общепита находятся в парке Маяковского и в жилом комплексе неподалеку. Продажу объясняют тем, что этот бизнес является для собственника непрофильным.

Ресторатор Евгений Кексин сообщил о продаже кафе «Пышки», которое находится в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. Он пояснил, что продажа связана с тем, что общепит — непрофильный бизнес для владельца (его имя не раскрывают). Кафе работает в парке с прошлой зимы.

Это классическая история, когда хотелось иметь свои ресторанные проекты, но оказалось что это сложный бизнес и миллиардером тут не стать. При этом «Пышки» не убыточны, а значит, если заняться этим проектом с большим энтузиазмом, то можно создать из одной пышечной сетку, а может быть и франшизный проект, — написал Евгений Кексин в своих соцсетях.

Представитель собственника Дарья Кожевникова рассказала DK.RU, что на продажу выставлено сразу три объекта одного владельца — помимо кафе в ЦПКиО, это кофейня в лобби и «остров» по продаже напитков формата to go в паркинге в жилом комплексе Clever Park, который расположен рядом с парком Маяковского. Она проводила предпродажный аудит этих объектов.

Это готовый бизнес, но тому, кто его купит, нужно будет перезаключить договор аренды на свое юрлицо и перерегистрировать кассовую технику, а затем заниматься подбором персонала и управлением этими объектами, — сказала Дарья Кожевникова.

Стоимость кафе «Пышки» — 2млн, кофейни в лобби — 3млн руб., «острова» 220 тыс. руб.

Финансовый план кафе в ЦПКиО

Текущие финансовые показатели кафе

Ранее DK.RU рассказывал, что в декабре 2019 г. в парке Маяковского сменился директор, им стала Екатерина Кейльман, которая ранее работала в компании Tele-club, продюсировала фестивали «Гастроном», «Вилы», «Маяк» и альтернативный День города. С ее приходом в парке анонсировали серьезные изменения. В частности, вновь зашла речь о серьезной реконструкции по проекту голландского бюро Svesmi. Как сообщал DK.RU, проект был выполнен по заказу компании Acons Group, которая возводит по соседству с парком ЖК «Клевер Парк». По словам главы Acons Group Ивана Кузнецова, вложения в реконструкцию парка оцениваются в 2 млрд руб. 1,4 млрд руб. из этой суммы могут внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет.

Новое руководство также сменило концепцию общепита, создав в парке ресторанную улицу, которая пополняется новыми заведениями. В конце 2020 г. в парке Маяковского открылось семейное кафе «Хинкали Котэ» ресторатора Кирилла Шлаена.