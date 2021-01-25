Плюс один «магазин для бедных». «Лента» вслед на X5 осваивает рынок вечного дисконта

Население России продолжает беднеть, на фоне чего набирают популярность магазины постоянных распродаж. Еще одна федеральная сеть открывает магазины с недорогими товарами, ожидая огромный рост за год.

Доходы россиян продолжают падать, это стимулирует крупных ритейлеров осваивать сегмент жесткого дискаунта. Конкуренцию X5 Retail Group и «Магниту» в этой сфере составит и принадлежащая структурам Алексея Мордашова «Лента». Несколько таких торговых точек уже запущено в Сибири, пишет «Коммерсантъ», но покупатели пока не привыкли к формату постоянного дисконта.

«Лента» тестирует формат дискаунтера под названием «365+», магазины уже работают в Барнауле и Новосибирске. Представитель сети сообщил, что магазины открыты на месте супермаркетов «Лента» после реконструкции. Торговая площадь дискаунтеров около 375 кв. м, ассортимент — 1,6 тыс. позиций, из которых 60% приходится на собственные торговые марки сети, а остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды. Будут ли открываться новые магазины такого формата, решат в первой половине 2021 года.

Ранее формат постоянных дискаунтеров начали осваивать X5 Retail Group и «Магнит». Первая сеть открывает магазины «Чижик» (4 магазина открыты, планируется запуск еще 50-ти до конца года), дискаунты второй названы «Моя цена» (работает 16 точек, к концу года из будет около ста).

Партнер One Story Ольга Сумишевская поясняет, что трафик таким магазинам обеспечивают популярные бренды и локальные поставщики, собственная торговая марка же гарантирует маржу и определенное доверие к качеству бренда. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что портфель собственной торговой марки «Ленты» позволит сформировать ассортимент для жесткого дискаунтера. Хотя более крупные «Светофор» и «Доброцен» работают с непостоянной матрицей и значительная часть ассортимента таких магазинов формируется за счет скупки продающихся по скидкам остатков федеральных сетей, уточняет он.

Сегодня дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, отмечает Ольга Сумишевская. По данным 2ГИС, с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года число дискаунтеров в стране выросло на 24,7%, до 139,6 тыс. объектов. Такому росту способствует снижение реальных доходов россиян, по последним данным Росстата, за январь—сентябрь они упали на 4,3% год к году.

Ранее на DK.RU: Ставка на бедность: X5 Retail Group запускает жесткий дискаунтер