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Плюс один «магазин для бедных». «Лента» вслед на X5 осваивает рынок вечного дисконта

Плюс один «магазин для бедных». «Лента» вслед на X5 осваивает рынок вечного дисконта
Иллюстрация: pixabay.com

Население России продолжает беднеть, на фоне чего набирают популярность магазины постоянных распродаж. Еще одна федеральная сеть открывает магазины с недорогими товарами, ожидая огромный рост за год.

#НОВОСТИ

Доходы россиян продолжают падать, это стимулирует крупных ритейлеров осваивать сегмент жесткого дискаунта. Конкуренцию X5 Retail Group и «Магниту» в этой сфере составит и принадлежащая структурам Алексея Мордашова «Лента». Несколько таких торговых точек уже запущено в Сибири, пишет «Коммерсантъ», но покупатели пока не привыкли к формату постоянного дисконта.

«Лента» тестирует формат дискаунтера под названием «365+», магазины уже работают в Барнауле и Новосибирске. Представитель сети сообщил, что магазины открыты на месте супермаркетов «Лента» после реконструкции. Торговая площадь дискаунтеров около 375 кв. м, ассортимент — 1,6 тыс. позиций, из которых 60% приходится на собственные торговые марки сети, а остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды. Будут ли открываться новые магазины такого формата, решат в первой половине 2021 года.

Ранее формат постоянных дискаунтеров начали осваивать X5 Retail Group и «Магнит». Первая сеть открывает магазины «Чижик» (4 магазина открыты, планируется запуск еще 50-ти до конца года), дискаунты второй названы «Моя цена» (работает 16 точек, к концу года из будет около ста).

Партнер One Story Ольга Сумишевская поясняет, что трафик таким магазинам обеспечивают популярные бренды и локальные поставщики, собственная торговая марка же гарантирует маржу и определенное доверие к качеству бренда. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что портфель  собственной торговой марки «Ленты» позволит сформировать ассортимент для жесткого дискаунтера. Хотя более крупные «Светофор» и «Доброцен» работают с непостоянной матрицей и значительная часть ассортимента таких магазинов формируется за счет скупки продающихся по скидкам остатков федеральных сетей, уточняет он.

Сегодня дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, отмечает Ольга Сумишевская. По данным 2ГИС, с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года число дискаунтеров в стране выросло на 24,7%, до 139,6 тыс. объектов. Такому росту способствует снижение реальных доходов россиян, по последним данным Росстата, за январь—сентябрь они упали на 4,3% год к году.

Ранее на DK.RU: Ставка на бедность: X5 Retail Group запускает жесткий дискаунтер

Автор: Александра Клименко
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