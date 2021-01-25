Стала известна дата похорон совладельца ЧТПЗ Александра Федорова

«Потеря для экономики и промышленности всей страны». В Челябинске скончался председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров. Он был одним из создателей философии «белой металлургии».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам почетного гражданина Челябинской области, председателя Совета директоров Группы ЧТПЗ Александра Федорова, который скончался 24 января. Александру Федорову 1 февраля исполнилось бы 69 лет, последние годы он тяжело болел.

С большим уважением относился к нему как к сильному, талантливому руководителю со стратегическим мышлением, крупному промышленнику и яркому общественному деятелю, умному, предприимчивому человеку, патриоту родного края и страны, — говорится в сообщении Евгения Куйвашева.

Александр Федоров известен как один из создателей философии «белой металлургии», нового направления в отрасли, которое стало символом перехода России к высоким стандартам производства и экологической безопасности. Губернатор добавил, что тесно общался с Александром Федоровым по вопросам развития и модернизации Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ).

Соболезнования выразил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Вклад Александра Анатольевича в становление промышленности Уральского федерального округа сложно переоценить. Благодаря его профессионализму и опыту Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов российской промышленности. Уход Александра Анатольевича Федорова — огромная потеря для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил. Искренне соболезнуем родным и близким Александра Анатольевича, — говорится в сообщении СОСПП.

Александр Федоров родился в 1952 г. В 1969 г. окончил среднюю школу в Челябинске и поступил в Челябинский политехнический институт на факультет «Двигатели, приборы и автоматика» (ныне аэрокосмический факультет ЮУрГУ). Большую часть жизни посвятил трубному производству, начав свой трудовой путь простым рабочим. С 1976 года работал на Челябинском трубопрокатном заводе, с 1996 года — во главе ЧТПЗ. Действительный член (академик) Международной Академии авторов научных открытий и изобретений. Отмечен правительственными наградами: «Заслуженный металлург России» (1998 г.), орден Дружбы (2002 г.), орден Почета (2007 г.), почетный знак Минпромнауки России «300 лет Уральской металлургии», Орден Сергия Радонежского (за личный вклад в строительство церкви «Утоли моя печали») и др. В 2005 году награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» за развитие промышленного производства и активную общественную деятельность. С 2007 года — «Почетный гражданин» Челябинска.

В последние годы Александр Федоров занимал посты председателя совета директоров Группы ЧТПЗ, члена совета директоров ПАО «ЧТПЗ», вице-президента Челябинского отделения СОСПП, члена президиума свердловского областного СОСПП.

Прощание с Александром Федоровым состоится 27 января в Челябинском театре оперы и балета. Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Александра Анатольевича.