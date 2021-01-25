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Где платят самые высокие зарплаты? Топ вакансий

Где платят самые высокие зарплаты? Топ вакансий
Иллюстрация: pixabay.com

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вакансий по уровню зарплаты. Наиболее высокооплачиваемая вакансия 2021 года на Урале размещена в Екатеринбурге.

#РЫНОК ТРУДА#НОВОСТИ

Наиболее высокооплачиваемая вакансия 2021 года на Урале — позиция руководителя филиала строительной компании в Екатеринбурге. Она занимает первое место в рейтинге вакансий с самыми высокими зарплатами сервиса Superjob. Соискателю на эту должность обещают платить 250 тыс. руб. в месяц.

На втором месте по уровню оплаты труда вакансия программиста для образовательной платформы, где ученики обучаются дистанционно. За разработку новых сервисов и техподдержку заявлена оплата от 100 тыс. руб. в месяц. На третьем месте — ведущий менеджер по оптовым продажам детских товаров (зарплата от 80 тыс. руб. в месяц), на четвертом — логопед-дефектолог для индивидуальных занятий с детьми в логопедическом центре (зарплата 70-80 тыс. руб. в месяц). На пятом месте — руководитель направления ответственного хранения на хладотерминал (зарплата от 70 тыс. руб. в месяц). Кроме того, в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий — администратор баз данных в «Сима-Ленд», торговый представитель в индустрию красоты, инженер техподдержки в международную компанию с удаленным режимом работы, руководитель отдела рекламы банка и специалист по конкурсной работе в УГМК. За все эти должности предлагают не менее 60 тыс. руб. в месяц.

Напомним, в ноябре DK.RU приводил данные аналитиков, согласно которым за третий квартал 2020 г. число вакансий в регионе увеличилось. По данным портала «Город работы», в сентябре на этом ресурсе было размещено 71 706 запросов на специалистов, тогда как в мае этот показатель падал до 40 684 вакансий. При этом зарплата в июле-сентябре 2020-го снизилась на 10% по сравнению с показателями второго квартала.

Как рассказывал DK.RU, еще в июне основатель сервиса Superjob Алексей Захаров говорил о том, что реальная безработица в России более чем вдвое превышает официальную статистику и доходит до 10 млн человек. Это в 5-6 раз выше, чем количество зарегистрированных в службах занятости.

Однако Ростислав Капелюшников, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, в колонке на DK.RU рассказывал о том, что способствовало взрывному росту регистрируемой безработицы и почему этим цифрам не стоит доверять.

Автор: Анна Хлебникова
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