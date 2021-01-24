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«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Кремль о числе протестующих

«Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина». Кремль о числе протестующих
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

«Наверное, есть такой дворец. Вот из материала следует, почему Путин?». Песков отказался считать субботние протестные акции массовыми, а дворец в Геленджике — принадлежащем Путину.

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался считать массовыми акции протестов 23 января. Он сравнил численность их участников с количеством людей, которые голосуют за Путина — не в пользу первых.

Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию, — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что уважает все точки зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». 

В Екатеринбурге на протестную акцию пришли 5 тыс. человек. В конце ОМОН разогнал людей

Песков также добавил, что расследование оппозиционного политика Алексея Навального о дворце Путина под Геленджиком не соответствует действительности и имеет своей целью «раскачку ситуации».

Вот вы читаете абзац, спросите себя, причем здесь Путин? Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но причем здесь президент? И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак <…> Надо просто себя спрашивать, а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину, — сказал он.

На акции протеста 23 января в крупных городах России вышли тысячи людей, митинги и шествия во многих местах заканчивались столкновениями с полицией. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», было задержано 3592 человека, в том числе 1424 в Москве, 536 в Петербурге, 106 в Казани, 97 в Новосибирске, 95 в Воронеже.
Автор: Андрей Пермяков
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