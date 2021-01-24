Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.01
74,36
90,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Топ-менеджер УГМК госпитализирован с инсультом

Топ-менеджер УГМК госпитализирован с инсультом
Автор фото: Владислав Лоншаков. Иллюстрация: «Коммерсантъ-Урал»

Заместителя генерального директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова в субботу, 23 января, госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу. Сейчас он в коме.

#НОВОСТИ

О том, что Владимир Белоглазов госпитализирован с инсультом, DK.RU рассказал источник из его окружения.

У Владимира Алексеевича инсульт. К сожалению, это правда. Приступ случился вчера днем (в субботу, 23 января — прим.ред.). Состояние тяжелое. Другой информации на данный момент нет, — сказал DK.RU собеседник.

По данным Ура.ру, г-н Белоглазов находится в реанимации в состоянии комы. Его лечение взял под личный контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В пресс-службе УГМК и Свердловской областной клинической больнице ситуацию не комментируют.

В структурах УГМК Владимир Белоглазов работает с 2000 г. Его называют ближайшим соратником совладельца холдинга Андрея Козицына.

Редакция DK.RU желает Владимиру Алексеевичу скорейшего выздоровления.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вблизи Кольцово задумали построить торговые центры, храм и огромный логистический комплексВблизи Кольцово задумали построить торговые центры, храм и огромный логистический комплекс
  • «В закрытии бизнеса пандемия вообще не виновата, просто кто-то работать не умеет»«В закрытии бизнеса пандемия вообще не виновата, просто кто-то работать не умеет»
  • «Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает
  • Татьяна Черниговская: «Общаетесь с дураками и смотрите тупые фильмы? Потом не жалуйтесь»Татьяна Черниговская: «Общаетесь с дураками и смотрите тупые фильмы? Потом не жалуйтесь»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.