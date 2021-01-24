Топ-менеджер УГМК госпитализирован с инсультом

Заместителя генерального директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова в субботу, 23 января, госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу. Сейчас он в коме.

О том, что Владимир Белоглазов госпитализирован с инсультом, DK.RU рассказал источник из его окружения.

У Владимира Алексеевича инсульт. К сожалению, это правда. Приступ случился вчера днем (в субботу, 23 января — прим.ред.). Состояние тяжелое. Другой информации на данный момент нет, — сказал DK.RU собеседник.

По данным Ура.ру, г-н Белоглазов находится в реанимации в состоянии комы. Его лечение взял под личный контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В пресс-службе УГМК и Свердловской областной клинической больнице ситуацию не комментируют.

В структурах УГМК Владимир Белоглазов работает с 2000 г. Его называют ближайшим соратником совладельца холдинга Андрея Козицына.

Редакция DK.RU желает Владимиру Алексеевичу скорейшего выздоровления.