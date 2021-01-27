Новые большие проекты в Екатеринбурге и рост цен на квартиры. Дайджест рынка недвижимости

Главные события в стройсфере Екатеринбурга с начала года: новые стройки, цены на метры, резонансные решения властей, которые повлияют на будущее города, прогнозы и аналитика — в дайджесте DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса с начала наступившего года: судьбоносные решения первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, анонсы новых амбициозных строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Москва готовит закон для вывода арендного жилья из тени. Цены взлетят

Российский Минстрой до конца 2021 г. внесет в Госдуму законопроект, направленый на вывод арендного жилья из тени. Как объяснили «Известиям» в «Дом.РФ», инициатива направлена на повышение прозрачности рынка аренды жилья, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов. Планируется в том числе запуск информационной системы учета договоров найма жилья, а также создание благоприятного налогового режима, сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Цифровая платформа будет интегрирована с системами ФНС России, что упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника, а также поможет вывести арендное жилье из тени — это увеличит налоговые поступления в бюджет, — подчеркнул г-н Стасишин.

Сейчас в тени находится 80–90% рынка арендного жилья, оценивают эксперты.

В законопроект могут включить типовой договор найма (для защиты прав потребителя), создание реестра наймодателей (цифровая информационная система) и агрегатора — компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями. Агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя, сказала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе, реестр наймодателей будет передаваться налоговым органам, добавила она. За неподачу информации и неуплату налогов логично ввести административное наказание, считает эксперт. Возможно также, что в законопроекте появится механизм выявления владельцев квартир, которые не подают информацию и не платят налоги.

Новшества на рынке наемного жилья приведут к подорожанию аренды — соразмерно налогу 13%, или даже больше. С учетом огромного влияния поправок на рынок стоит сначала запустить пилотные проекты в нескольких регионах, говорит эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

О создании федерального сервиса-агрегатора для легальной аренды жилья в 2021 г. ранее говорил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. При обелении рынка собственникам арендного жилья придется платить до 200 млрд руб. налогов в год, оценивали в Минстрое.

Квартиры в Екатеринбурге дорожают каждую неделю

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке Екатеринбурга к концу новогодних каникул составила 79,3 тыс. руб. По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, рост стоимости квартир за неделю составил 0,26%. До конца января прогнозируется повышение в 1,35%. Средний ценник на квартиры продолжает ставить новые рекорды (относительно пиковых значений в феврале 2015 г.) с темпами прироста 0,1%-0,7% еженедельно, начиная с 23 ноября 2020 г., рассказали в УПН.

На фоне роста цен сокращается объем предложения на рынке. В базе данных УПН за четыре недели количество объектов, выставленных на продажу, уменьшилось на 9,5%. Сроки экспозиции при этом выросли до 3,5 месяцев.

По словам руководителя аналитического отдела УПН Михаила Хорькова, темпы роста цен на вторичку в конце 2020 г. в Екатеринбурге превысили темпы роста цен на новостройки:

Льготная ипотека на новостройки запустила процесс роста цен не только на новое жилье, но и на старые квартиры. С лета цены на новостройки начали стремительно расти из-за недостатка предложения и большого числа покупателей, готовых примерить на себя роль «льготного ипотечника». Уже к осени для многих покупателей покупка новостройки стала все более неочевидным решением. Этим пользуются и агентства недвижимости, которые начинают переориентировать покупателей на вторичный рынок, показывая более привлекательные ценовые варианты в готовых домах, построенных несколько лет назад. Пиковый спрос на новостройки пришелся на летний период, маятник достиг своей крайней точки и начал движение в обратном направлении. Но вторичный рынок зажат рамками жилого фонда и числом продавцов в конкретный период времени. Как результат — с него быстро вымыли самые интересные и ликвидные предложения. Выбор начал сокращаться и цены, как и на первичном рынке, начали быстро расти.

Ранее DK.RU рассказывал, что с лета 2020 г. количество сделок купли-продажи жилья в новостройках Екатеринбурга выросло на 35%. Ажиотажный спрос не стихал даже на волне роста стоимости квартир.

На Уралмаше готовится масштабный проект с жильем и офисами

«Атомстройкомплекс» объявил о старте разработки проекта планировки территории в границах ул. Краснофлотцев, Бабушкина, Корепина, Стачек, Фронтовых Бригад, чтобы застроить территорию собственной промбазы на ул. Бабушкина. Девелопер планирует вынести свое производство за пределы города, а на его месте возвести жилой микрорайон. В компании отмечают: площадка находится рядом с парком и станцией метро, расположена близко к центру города. Здесь есть перспективы для многофункциональной застройки по стандартам комплексного развития территорий «Дом.РФ». Ключевой принцип — это сбалансированность, то есть возможность для жителей работать, отдыхать, а также получать полный спектр услуг в шаговой доступности от дома.

Раньше промышленные площадки были основным местом приложения труда, так формировались жилые районы вокруг крупных заводов — Уралмаша, Химмаша и т.д. Сейчас изменились технологии, предприятиям больше не требуются большие площадки и цеха, многие из них вынесены за город. Задача девелоперов — вовлечь в оборот бывшие территории производственных зон и реализовать на них не только жилье, но и современные места приложения труда, — уверен глава компании «Атмостройкомплекс» Валерий Ананьев. — Для этого первые этажи домов отдаются под офисы и торговлю. Не исключено, что запроектируем в составе нового микрорайона и помещения для бэк-офиса «Атомстройкомплекса». В отличие от промышленных предприятий, офисы не требуют создания санитарно-защитной зоны и, наоборот, стимулируют развитие сервисной инфраструктуры вокруг за счет обеспечения трафика.

Напомним, «Атомстройкомплекс» одним из первых в Екатеринбурге начал возводить компактные офисные центры на периферии, в том числе в составе жилой застройки. В портфеле девелопера ДЦ на Ботанике, ДЦ «ASK» на Уралмаше, а также деловой центр «Основа» в Пионерском микрорайоне. Такие помещения пользуются высоким спросом у мелкого и среднего бизнеса, а главное — помогают снижать маятниковую миграцию, комментируют в АСК.

Рядом с Кольцово построят огромный комплекс с ТЦ, складами и храмом

Собственники «Терминала Чкаловский» планируют построить рядом с аэропортом Кольцово логистический комплекс, куда будут входить торговая и складская недвижимость, железнодорожная станция и церковь. Общая площадь проектируемой территории превышает 180 га. За пять лет на этой земле должны построить ж/д станцию, торгово-логистический комплекс площадью 324 тыс. кв. м, а также многоуровневый паркинг на 4 тыс. мест и храм площадью 1,5 тыс. кв. м:

Примечательно, что область будущей застройки попадает под территорию проекта приаэродромных территорий (ПАТ). Если данный документ будет принят, то он ограничит застройку большей части Екатеринбурга. Проект ПАТ вызвал волну обсуждений у региональных властей и застройщиков. В январе 2021 г. стало известно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал письмо с отрицательным заключением на проект ПАТ Кольцово.

Дело на 100 млн руб. Банк избавляется от офисника на набережной

В Екатеринбурге выставили на продажу бывший офисник банка «Открытие» в центре города. Речь идет о здании на ул. Горького, 45. Известно, что площадь объекта составляет 1,1 тыс. кв. м, он оценен в 101,8 млн руб. Заявки для участия в аукционе принимаются до 19 февраля, сумма задатка — 10,1 млн руб. Пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому федерального округу Сергей Антонов уточнил, что в ноябре 2020 г. банк объединил бэк-офисы в Екатеринбурге и переехал в новое здание на ул. Карла Маркса. Ранее DK.RU рассказывал, что финструктура продала семиэтажное здание головного офиса на ул. Толмачева. Объект площадью 3,7 тыс. кв. м оценивали в 134 млн руб. Тогда в кредитном учреждении объясняли, что избавились от непрофильного актива.

Крупный застройщик переделает здание уральского главка ЦБ РФ

НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» выиграло конкурс на проведение полного комплекса работ по обновлению здания Банка России на ул. Серова, 38. Согласно техзаданию, девелопер разработает проектную и рабочую документацию, а также произведет строительно-монтажные работы. В обновленном здании на площади порядка 7 тыс. кв. м разместятся IT-подразделения Центробанка.

Отметим, что девятиэтажка на Серова, 38 является частью комплекса зданий Уральского главного управления Банка России, расположенного на перекрестке ул. Серова и Циолковского. Объекты были построены в середине 1990-х гг. Зданию, подлежащему обновлению, 25 лет — капремонта за эти годы в нем не было. Помещения устарели морально и физически, рассказали в АСК. В ходе работ планируется провести внутреннюю перепланировку, заменить системы инженерного обеспечения здания, в том числе лифтового оборудования, выполнить чистовую отделку помещений и реконструкцию фасада, оснастить объект всей необходимой мебелью и оборудованием. В итоге в объекте смогут работать втрое больше сотрудников ЦБ.

Наша компания уделяет большое внимание реновации городской ткани и отдельных зданий, мы охотно участвуем в проектах реконструкции объектов исторического и культурного наследия, переосмысления территорий и их функционального назначения. Появление современного объекта, в том числе и офиса крупной компании, всегда является драйвером для развития территории. Уверен, обновленное здание добавит ярких красок в жизнь не только тех людей, кто будет в нем работать, но и всех пользователей района, — отметил глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

В Екатеринбурге продают трехзвездочный отель

В Екатеринбурге выставили на продажу трехзвездочную гостиницу «Евротель Южный», которая расположена недалеко от ЦПКиО на ул. Луначарского. В объявлении сказано, что помещение имеет площадь 665 кв. м, занимает три этажа и чердак. Отель был построен в 2006 г., он насчитывает 23 номера различных категорий. За готовый бизнес собственник просит 75 млн руб.

Как сообщал DK.RU, 2020 г. выдался непростым для гостиничного бизнеса. Директор управляющей компании «Отели ЮСТА» Тамара Клишина рассказывала, что в Екатеринбурге работает около 130 отелей, во время пандемии рынок покинула почти половина небольших гостиниц и хостелов:

В 2020 г. загрузка отелей сильно упала, особенно низкие показатели были в апреле и мае, когда загрузка составляла 11-12%. Некоторые собственники приняли решение законсервировать гостиницы, например, в нашей сети было закрыто три отеля. После первой волны пандемии с рынка ушли около 40% хостелов и мини-отелей, которым было сложнее всего. Можно с уверенностью сказать, что инвесторы не торопятся заходить на гостиничный рынок в Екатеринбурге.

Не смогла пережить пандемию, например, гостиница 39rooms hotel, которой управлял известный в городе отельер Сергей Дерендяев. Предприниматель рассказывал, что не смог договориться с собственником помещения о снижении арендной платы.

Мэрия избавляется от исторических особнячков

Администрация Екатеринбурга предлагает через аукционы и конкурсы передать в частные руки восемь зданий. Все они являются объектами культурного наследия. Некоторые здания предлагаются вместе с земельными участками. Большинство находятся в центре города: дом купца Сапожникова на перекрестке ул. Горького и ул. Энгельса, доходный дом купцов Дмитриевых на ул. Вайнера, дом городского головы на ул. Попова и др. Есть в перечне и более отдаленные районы. Так, на Уралмаше мэрия хочет отдать для приватизации подвал и первый этаж жилого дома на перекрестке ул. Стахановской и пр. Орджоникидзе.

В Екатеринбурге есть примеры, когда памятники старины, переданные в частные руки, были восстановлены и сегодня вовлечены в городскую жизнь. К таким можно отнести «Синара-Центр» — современный выставочный центр появился на месте практически разрушенного госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре. Как рассказывал DK.RU, в 2016 г. здание госпиталя стало первым объектом культурного наследия, который был реализован на торгах — со стартовой ценой в 1 руб. и обязательством восстановить памятник. Главный корпус, флигель и западный павильон на ВИЗ-бульваре вместе с землей под ними за 23 млн руб. приобрел СКБ-банк, входящий в Группу Синара Дмитрия Пумпянского. Позже банк выкупил восточный павильон и участок под ним, чтобы при реконструкции сохранить целостность ансамбля. Всего на реконструкцию было потрачено 2 млрд руб.

Также DK.RU сообщал о том, что в Екатеринбурге целая улица получила статус объекта культурного наследия — в декабре 2020 г. вся нечетная сторона улицы Чапаева от Декабристов до Тверитина попала под государственную охрану.

Бизнес и власть начинают большую стройку школ в городе и области

В Екатеринбурге и Первоуральске в ближайшее время стартует строительство двух школ — это будут пилотные проекты в рамках частно-государственного партнерства (ЧГП). Как сообщил представитель «Атомстройкомплекса», первые два объекта позволят отработать алгоритм взаимодействия всех участников и тиражировать в регионе практику строительства школ с применением механизмов ЧГП.

На данный момент между «Атомстройкомплексом» и Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) заключено семь соглашений по строительству школ и детских садов плюс одно по благоустройству улицы. После согласования конструкции работы в рамках ЧГП и успешного возведения пилотных школ девелопер готов взять в работу еще 18 таких проектов — это позволит ввести в Екатеринбурге 26 тыс. мест в школах до 2025 г. В этом случае удастся отменить в школах города вторую смену.

Внедрение механизма строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, отмечают в «Атомстройкомплексе». Сейчас строительство детских садов, школ, спортивных центров часто не успевает за ростом жилой застройки.

Мы заинтересованы в том, чтобы помочь городу и области решить эту общую для нас задачу. Мы готовы вложить свои ресурсы в то, чтобы разработать и реализовать альтернативный механизм. Компания регулярно за свой счет разрабатывает проектную документацию, но ключевая проблема при строительстве инфраструктуры — это финансирование. И мы готовы участвовать в ее решении, — заявил заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.

Напомним, проблема нехватки школ остро стоит перед Екатеринбургом и близлежащими городами последние несколько лет. Номинально мест в них хватает, но зачастую детей приходится возить на учебу из соседних районов. Уральские застройщики давно обсуждают с властями создания в регионе школ с применением механизмов частно-государственного партнерства. По словам глав ведущих девелоперских компаний Екатеринбурга, такая схема работы привлекательна и для застройщиков, и для власти, однако требует конкретизации доли ответственности каждой стороны.

У предпринимателя изъяли недострой в центре города

Свердловское Мингосимущества (МУГИСО) объявило о продаже недостроя на ул. Розы Люксембург, 73. Собственником объекта является предприниматель Вадим Колясников, суд изъял у него недострой из-за того, что тот не успел завершить строительство в установленные арендой сроки.

В октябре 2020 г. МУГИСО обращалось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Вадиму Колясникову и потребовало изъять объект: установлен срок действия договора с 14 февраля 2017 г. по 13 февраля 2020 г. Как указывает истец, в связи с истечением срока действия договора и отсутствием доказательств завершения строительства объекта министерство обращается в суд, — сказано в решении суда.

В итоге суд удовлетворил требование истца и разрешил выставить объект на продажу. Согласно извещению, объект незавершенного строительства расположен на участке площадью 2 285 кв. м и готов на 7%. На участке разрешено строительство гостиниц.

Аукцион по объекту пройдет 2 марта 2021 г., начальная цена составит 22,1 млн руб., шаг — 221,4 тыс. руб. Для участия необходимо внести задаток в размере 11 млн руб. Заявки принимают с 20 января по 22 февраля.

Ранее DK.RU рассказывал, что в похожей ситуации оказался владелец ТД «Мегаполис» Сергей Флеганов. Он арендовал земельный участок вблизи Цирка, где планировал достроить гостиницу «Дели». В итоге предприниматель не нашел соинвесторов и заморозил стройку. Когда вблизи недостроя решено было построить ледовую арену, власти заговорили о сносе объекта незавершенного строительства, но Сергей Флеганов был не согласен с этим решением. Тогда мэрия напомнила, что в 2020 г. у предпринимателя заканчивается срок аренды земельного участка, и, поскольку он не завершил строительство гостиницы, то городские власти имеют право изъять недострой. В итоге стороны пришли к компромиссу, о котором подробно рассказывал DK.RU.