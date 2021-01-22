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В ведущих СМИ Екатеринбурга важные кадровые перестановки

В ведущих СМИ Екатеринбурга важные кадровые перестановки
Иллюстрация: pixabay.com

Смена генеральных директоров в «Коммерсантъ-Урал» и на ОТВ связана с перестановками в мэрии и областном правительстве. Экс-медиаменеджеры займутся политическими вопросами.

#НОВОСТИ

Генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин покидает свой пост и уходит на муниципальную службу, пишет ЕАН.

Об этом стало известно на презентации его 13-ой книги из уникальной серии о Свердловской области. «Бури вестники» посвящена Свердловску 80-х годов прошлого века, времени, из которого, по словам автора, вскоре выросли легендарные «лихие 90-е».

Как пишет издание, в феврале Сергей Плахотин займет вакантную должность «политического» вице-мэра Екатеринбурга.

Конкурс состоится 1 февраля, нового мэра дума изберет 9-го, но не секрет, что эту должность займет Алексей Орлов. Он сделал Плахотину предложение, тот его принял, — рассказал источник ЕАН в областном правительстве

Добавим, что Плахотин возглавлял «Коммерсантъ-Урал» на протяжении восьми лет. Сам медиаменеджер от комментариев на эту тему воздерживается. О том, кто возглавит издательский дом, не сообщается.

Еще одно важное назначение произошло на ОТВ. Совет директоров свердловского ОАО «Областное телевидение» возглавила Элеонора Расулова, которая сейчас занимается развитием «4 канала» и «Студии-41».

Такое решение принято, но в силу оно вступит лишь примерно через месяц, после завершения ряда юридических процедур, — сообщила Расулова ЕАН.

Ранее DK.RU рассказывал, что экс-генеральный директор Областного телевидения (ОТВ) Антон Стуликов переходит на новое место работы. Он станет советником свердловского губернатора.

Автор: Екатерина Тарханова
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