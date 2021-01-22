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Нет штампа в паспорте — нет ребенка. Закон о суррогатном материнстве нарушает Конституцию

Нет штампа в паспорте — нет ребенка. Закон о суррогатном материнстве нарушает Конституцию
Иллюстрация: pixabay.com

Законопроект о суррогатном материнстве, который рассматривают в Госдуме, раскритиковали Оксана Пушкина и группа юристов. Их смутил, например, запрет на услугу неженатым и незамужним.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала законопроект о суррогатных матерях неконституционным. Она заявила РБК, что положение законопроекта, запрещающее пользоваться услугой суррогатного материнства одиноким людям, противоречит Конституции.

На этой неделе стало известно, что группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила документ, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. В нем, помимо запрета пользоваться услугами суррогатных матерей одиноким людям, прописан запрет на это иностранцам, людям моложе 25 и старше 55 лет. Также законопроект запрещает посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу этих сервисов.

Законопроект противоречит базовым нормам Конституции, например, статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом, — подчеркнула Оксана Пушкина. — Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав.

Она напомнила, что в России миллионы детей воспитывают детей в одиночку, и эти семьи не хуже тех, где у ребенка есть и папа, и мама. Пушкина также рассказала, что в законопроекте много противоречий, например, законодатели делают вывод, что «потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная». В то же время авторы признают, что на сегодня нет никакой официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей.

Эта противоречивая мысль, взятая с потолка, может лишить возможности стать отцом или матерью большое число россиян, — считает Оксана Пушкина.

«Я согласна с тем, что любая коммерческая деятельность в сфере замещающего материнства должна быть запрещена, — добавила депутат. — Но заниматься совершенствованием репродуктивной медицины — одна из задач государства, если, конечно, мы всерьез озабочены проблемами демографии, а огульные запреты могут просто перечеркнуть весь накопленный опыт».

Дали оценку законопроекту по запросу Оксаны Пушкиной и юристы. Документ содержит дискриминационные положения и нарушает сразу несколько статей Конституции, говорится в правовых заключения, составленных партнерами коллегии адвокатов Pen & Paper Константином Добрыниным и Екатериной Тягай и партнером юридической фирмы BGP Litigation Викторией Дергуновой.

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Автор: Александра Клименко
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