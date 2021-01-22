Кремль задумал посадить Навального на 13 лет — по двум статьям

Администрация президента решила придерживаться более жесткой линии, так как чиновники убеждены, что Навальный работает на западные правительства — что сам он отрицает.

Кремль задумал приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к длительным тюремным срокам: на 3,5 года по делу «Ив Роше» и на 10 лет по обвинению в мошенничестве со сборами пожертвований на работу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.

Администрация президента решила придерживаться более жесткой линии, так как чиновники убеждены, что Навальный работает на западные правительства — что сам он отрицает. На фоне длительных протестов в Белоруссии, несмотря на то что президент Александр Лукашенко пытается жестко их подавить, власть опасаются, что они повторятся и в России. Вместе с тем в Кремле надеются, что после заключения Навального общественное движение сойдет на нет.

«Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы». Чем обернется задержание Навального

Еще до возвращения Навального из Германии, где он лечился от отравления (на оппозиционера покушались 20 августа 2020 г.), политика предупреждали, что это слишком опасно. Однако сам оппозиционер убежден, что может оставаться политическим лидером, только если находится в России. «План Навального очень просто — стать головной болью Путина №1 и своим примером вдохновить политическую активность. Если бы он решил не возвращаться, это была бы победа Путина», — говорит Федор Крашенинников, политический консультант.

Наоборот, сторонники оппозиционера считают, что дело против Навального приведет к росту общественного недовольства, особенно на фоне снижения реальных доходов граждан.

15 млн просмотров. Навальный рассказал о дворце Путина за 100 млрд руб. Главное

Кроме того, когда Навальный уже был арестован, ФБК выпустило фильм-расследование о дворце президента под Геленджиком — ролик уже набрал 55 млн просмотров на YouTube. В самом Кремле называют фильм чущью и голословными утверждениями, цель которого — собирать деньги с граждан.