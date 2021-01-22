Рекламный рынок Екатеринбурга по итогам 2020 г. сократился на 25%

Большинство компаний во время пандемии сократили расходы на размещение рекламы и маркетинг, однако некоторые отрасли не только сохранили прежние рекламные бюджеты, но и увеличили их.

Рекламный рынок Екатеринбурга по итогам 2020 г. сократился на 20-25%, пишет «Коммерсант-Урал». При этом наружная и радиореклама стали одними из самых пострадавших отраслей. Также серьезный удар пандемия нанесла по event-агентствам, которые были вынуждены перепрофилироваться на создание сувенирной продукции. Об этом рассказал гендиректор PR-агентства «Ньютон» Алексей Глазырин.

Ранее DK.RU рассказывал, что по итогам первого полугодия 2019 г. рекламный рынок столицы Урала оценивался в 896 млн руб.

Директор по продуктам рекламной группы Deltaplan Людмила Черных уточнила, что по итогам прошлого года объем проданной наружной рекламы в Екатеринбурге не превышал 69%, тогда как в 2019 г. этот показатель не опускался ниже 73%, а в пиковые месяцы достигал 89%.

Самые низкие показатели были зафиксированы в июле — тогда загрузка упала до 55–59%, а средний чек на размещение рекламы снизился вдвое. Переход на удаленный формат работы, а также отмена массовых мероприятий во время пандемии стали причинами снижения бюджетов и в наружной рекламе, — добавила она.

При этом сокращение рекламных бюджетов не было характерно для всех отраслей бизнеса, некоторые компании отказались от сокращения расходов на маркетинг. Вице-президент регионального отделения Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Парфун:

Больше всего в рекламу в 2020 г. вкладывались застройщики, банки, продуктовый и непродуктовый ритейл. У развлекательных учреждений и предприятий общественного питания объем рекламы наоборот снизился.

По словам участников рынка, рекламная отрасль будет восстанавливаться весь 2021 г. Наиболее быстрыми темпами будет расти рынок наружной рекламы, уверены в АКАР Урал. Кроме того, эксперты полагают, что в 2021 г. интернет-ресурсы могут повысить цены на размещение рекламы на 10-15%.

Ранее DK.RU публиковал колонку директора по развитию компании «Марко» Алексея Тищенко, в которой он рассказывал о трех главных трендах в маркетинге по итогам пандемии. Один из главных выводов — «нынешний кризис либо уже заставил, либо скоро заставит компании начать заниматься профессиональным, системным маркетингом. Кто этого не сделает, очень скоро проиграет конкурентам по всем фронтам», уверен эксперт.

Напомним, что в августе 2020 г. АКАР Урал и Гильдяи маркетологов презентовали экосистему уральского рекламного рынка на страницах «Делового квартала»: