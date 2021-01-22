Беззаботность: необходима ребенку, вредна взрослому. Как дни без стресса меняют нас

Может ли человек, не имевший счастливого детства, быть счастливым взрослым? Почему человек в 30 умеет радоваться, вопреки проблемам, а ребенок нет? Психология беззаботности и ее связь с будущим.

Сможет ли человек, у которого не было беззаботного детства, впоследствии наслаждаться жизнью? Луара Феррачиоли старший преподаватель философии в Сиднейском университете, задумалась о том, что же такое счастливое детство, как постоянные стресс и тревога мешают гармоничному развитию эмоциональной сферы ребенка, а положительные эмоции помогают определять ценность происходящего. Также она попыталась найти ответ на вопрос о том, почему взрослые, в отличие от детей, могут испытывать удовольствие от жизни, даже когда она полна забот и тревог.

Часть людей всегда с удовольствием вспоминает детские годы. Они были свободны, дни напролет играли во дворе, общались с людьми и радовались всему вокруг. Это время часто резко контрастирует с годами взрослой жизни, полной забот и тревог.

— Тот факт, что многие стремятся продолжать быть беззаботными в зрелом возрасте, поднимает ряд интересных вопросов о взаимосвязи беспечности и наших представлений о хорошей жизни. Является ли беззаботность особым благом детства? Почему это добавляет смысл в жизнь ребенка, но не делает того же для взрослого?

Размышляя о родительской любви и воспитании, я поняла, что в беззаботности есть что-то особенное, что делает ее необходимым компонентом благополучного детства. Но когда дело доходит до взрослых, я обнаружила, что некоторые могут вести замечательную, осмысленную жизнь, не будучи беззаботными.

Это объясняется тем, что дети и взрослые — разные создания. Ребенок, в отличие от взрослого, не может в полной мере оценить ценность происходящего, если в его жизни не будет положительных эмоций. Когда ребенок испытывает стресс и тревогу, ему не хватает ментального пространства, необходимого для возникновения положительных эмоций в ответ на важные события и отношения. В результате эти события и отношения не будут иметь положительную окраску в восприятии ребенка.

Ребенок — создание, которое уже начало развивать практические навыки мышления, но не развило их до такой степени, чтобы взять на себя права и обязанности взрослого. Детство — этап жизни между младенчеством и отрочеством, который должен быть беззаботным. Под беззаботностью я имею ввиду склонность не испытывать стресс и беспокойство, даже если в жизни человека присутствуют моменты, которые способны вызвать негативные эмоции.

Размышляя о том, что значит для людей вести хорошую и счастливую жизнь, я поддерживаю так называемое «гибридное представление о благополучии», в рамках которого жизнь хороша тогда, когда человек занимается и стремится к ценным делам и отношениям и считает это правильным.

Почему же беззаботность важна для хорошего детства, но не нужна для хорошей взрослой жизни?

В отличие от детей, взрослые могут определить важность тех или иных дел и отношений в своей жизни, даже когда положительных эмоций не хватает — просто потому, что они хорошо вписываются в их общую концепцию того, как выглядит достойная жизнь. Автор-невротик, который пишет блестящие романы, несмотря на то, что находит этот процесс болезненным, все же продолжает писать тексты в состоянии стресса и тревоги, потому что знает, что именно негативные эмоции сделают работу глубже. Нейрохирург, оперирующая самые тяжелые виды рака, знает, что ставки в работе слишком высоки, чтобы она могла беззаботно относиться к жизни. Она готова променять беззаботность на жизнь, полную достижений в медицине.

Все дело в более сложных оценочных способностях, которые доступны взрослому человеку. Саморефлексия, приобретение соответствующих моральных принципов, поддержание адекватного чувства времени, признание предсказуемых издержек, рисков и возможностей, связанных с определенными действиями и т. д. — все это позволяет нам продолжать вкладываться в дела и отношения даже тогда, когда положительные эмоции по отношению к ним отсутствуют.

У детей все иначе. Они просто не обладают необходимыми оценочными способностями, чтобы адекватно увидеть, как события и отношения могут вписаться в их общий жизненный план.

Например, ребенок добровольно ухаживает за родственником с деменцией несколько часов в день. Он не в состоянии понять ценность его действий, если испытывает стресс, у него недостаточно зрелы и развиты оценочные способности. Поэтому он не способен в полной мере оценить значение таких обязанностей по уходу с учетом адекватного самосознания, реалистичного восприятия конкурирующих вариантов, достаточного уровня моральных знаний и понимания связанных с этим затрат, рисков и возможностей. Вот почему он может придавать неоправданный вес одному делу, например, желая угодить семье, или ошибиться в другом, хотя для нас очевидно, что мораль требует поступить по-иному. Ребенок также не имеет представления об альтернативных издержках и не понимает, что время, потраченное на заботу о родственнике, отнимает его личное время, от занятий чем-то еще, что может являться одновременно ценным и приятным. Такие ошибки неизбежны, но они четко показывают, кем является ребенок. Он не в состоянии сталкиваться со стрессовыми и тревожными делами, потому что не может оценить ситуацию со всех сторон.

Возникает вопрос. Возможно ли, что у ребенка не было беззаботного детства, но он все же смог в зрелом возрасте начать испытывать положительные эмоции по отношению к важным делам и отношениям? Работы психологов, таких как Эд Динер, почетного профессора Иллинойского университета, показывают, что положительные и отрицательные эмоции нельзя рассматривать отдельно, они взаимосвязаны, а точнее имеют тенденцию подавлять друг друга. И чем больше стресса и беспокойства испытывает ребенок в детстве, тем меньше остается пространства в его голове для развития положительных эмоций. Поэтому человек, чье детство было полно тревог и страхов, не сможет наслаждаться всем тем хорошим, что с ним будет происходить в дальнейшем.

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