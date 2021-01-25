Бизнес-этикет: как уберечь компанию от попадания в реестр недобросовестных поставщиков

Существует всего два основания для включения компании или ИП в реестр недобросовестных поставщиков (РПН). Подробнее о них рассказали эксперты АО «Юридическая компания «Траст».

Ксения Гаюн, руководитель отдела судебной защиты АО «Юридическая компания «Траст»:

— Участие в государственных закупках для многих предпринимателей служит основой их деятельности. Так, в 2019 г. на основании закупок, организованных заказчиками из Свердловской области, было заключено более 84 000 государственных контрактов, в 2020 г. — более 65 000 контрактов.

Управление УФАС по Свердловской области в 2019 г. включило в реестр недобросовестных поставщиков 366 лиц, а в 2020-м — 269.

Название реестра говорит само за себя — в нем содержится список лиц, деловая репутация которых подорвана в связи с их недобросовестным поведением. При этом в реестр недобросовестных поставщиков включается информация не только о самих юридических лицах, выигравших торги, но и об их директорах и учредителях.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является санкцией за недобросовестное поведение участника закупки, выразившееся в намеренном и умышленном (а в ряде случаев неосторожном) нарушении требований законодательства о закупках.

Несмотря на то, что в законе прямо не указаны какие-либо негативные последствия включения в РНП, их наступление является очевидным. Так, подавляющее большинство государственных заказчиков в конкурсной документации предъявляют к участникам закупки требование об отсутствии сведений о них в реестре недобросовестных поставщиков. Если это требование не выполняется, участник закупки отстраняется от участия в ней. Кроме того, сведениями из РНП зачастую пользуются и обычные предприниматели при проверке контрагента.

Сведения о недобросовестности включаются в реестр на срок 2 года, после чего исключаются из него.

Существует всего два основания для включения компании или индивидуального предпринимателя в РНП:

1) уклонение от заключения контракта в срок, установленный законом;

2) расторжение контракта судом или заказчиком в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта.

Более того, в силу закона заказчик не просто вправе, а обязан сообщить в антимонопольный орган сведения обо всех подрядчиках, уклонившихся от заключения контракта, и о подрядчиках, контракт с которыми расторгнут в связи с допущенными нарушениями условий контракта.

Ответ на вопрос, как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, казалось бы, лежит на поверхности, — добросовестно исполнять свои обязательства, предусмотренные законом и контрактом. Однако на деле не все так просто.

Иногда заключение контракта в срок бывает невозможно в связи со сбоями в работе компьютера, интернета, истечением срока действия электронной цифровой подписи, ошибкой, допущенной при оформлении банковской гарантии или в платежном поручении об оплате обеспечительного платежа.

К счастью, практика УФАС и судов идет не по формальному пути и признает обоснованным включение в РНП лишь тех участников закупок, в отношении которых установлен умысел на уклонение от заключения контракта.

Так, например, Арбитражным судом Уральского округа было отменено решение УФАС о включении в РНП компании, которая вследствие технических неполадок не смогла в установленный срок оплатить платежным поручением обеспечение исполнения контракта. При вынесении решения судами также было учтено, что компания фактически располагала товаром, который подлежал поставке в рамках контракта, что свидетельствует об отсутствии у компании намерения уклониться от заключения и исполнения контракта.

В другом деле УФАС отказало во включении в РНП сведений об организации, которая предоставила в обеспечение исполнения контракта банковскую гарантию, по одному пункту не соответствующую требованиям конкурсной документации. УФАС установило, что в данном конкретном случае такая ошибка не свидетельствует об умысле подрядчика на уклонение от заключения контракта, поскольку подрядчик наоборот подписал контракт, оформил и представил банковскую гарантию (хоть она и была оформлена ошибочно). Также контрольным органом учтено, что заказчик установил разные требования к банковской гарантии в обеспечение заключения контракта и банковской гарантии в обеспечение исполнения контракта, а подрядчик по неосторожности оформил их по одним требованиям.

В другом деле суд признал обоснованным включение в РНП организации, которая представила заказчику при заключении контракта ненадлежащую банковскую гарантию, которая по нескольким пунктам не соответствовала требованиям конкурсной документации.

Наличие решения суда, в котором установлено существенное нарушение условий договора подрядчиком, на практике является безусловным основанием для включения в РНП без проведения каких-либо проверочных мероприятий, поскольку УФАС не вправе пересматривать обстоятельства, установленные судом.

Более сложная ситуация имеет место в случаях одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Так, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от контракта в случаях, предусмотренных законом и самим контрактом. Конечно, в основном эти случаи связаны с нарушением условий исполнения контракта. Так, в случае поставки товаров это может быть просрочка поставки, недопоставка, поставка некачественного товара; в случае выполнения работ — просрочка, некачественное выполнение работ и т.д. Вместе с тем для включения в РНП такое нарушение должно быть существенным и виновным.

Например, суд отказал во включении хозяйственного общества в РНП, поскольку просрочка выполнения работ была вызвана тем, что в ходе производства работ были выявлены существенные недостатки выполненных предыдущим подрядчиком и принятых заказчиком работ, создавшие невозможность их завершения в предусмотренный контрактом срок, о чем общество уведомляло администрацию.

В другом деле, наоборот, поставщик был включен в РНП, поскольку поставил заказчику товар, требования к качеству которого были существенно нарушены (не соответствовали аукционной документации). Также основанием для включения в РНП может являться отсутствие сертификатов качества и деклараций соответствия на товар.

Юлия Реутова, директор АО «Юридическая компания «Траст»:

— Недобросовестность может иметь место не только на стороне подрядчика, но и на стороне государственного заказчика. Так, например, в одном из дел заказчику было отказано во включении подрядчика в РНП в связи с тем, что недобросовестное поведение было допущено именно государственным заказчиком, который не передал обществу техническую документацию на объект, не обеспечил доступ общества к объекту для его осмотра и приемки.

Надо отметить, что действующее законодательство не содержит безусловной обязанности антимонопольного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков без оценки его действий в каждом конкретном случае. Только в случае подтверждения достоверности приведенных в них фактов и обстоятельств антимонопольный орган вправе принять решение о включении соответствующих сведений в реестр недобросовестных поставщиков. В иных случаях антимонопольный орган должен вынести решение об отказе во включении информации о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

Мы призываем как государственных заказчиков, так и подрядчиков исполнять заключенные контракты на условиях паритета и принципа добросовестного сотрудничества, который заключается в том, что поведение любого лица должно учитывать интересы другой стороны и должно быть разумно ожидаемым от любого участника гражданского оборота. В таком случае необходимость ведения реестра недобросовестных поставщиков попросту отпадет.