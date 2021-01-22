Начало президентства Байдена и угроза новых санкций: что и как повлияет на фондовый рынок

В середине января рубль укрепился, а российские биржевые индексы достигли рекордных значений. Тем не менее, сохранить рост не удалось, а сейчас на ситуацию будут влиять в основном негативные факторы.

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— На минувшей неделе динамика глобальных рынков была довольно волатильной. Сначала инвесторы зарядились оптимизмом от первых экономических заявлений новоизбранного президента США Байдена, который планирует предложить к утверждению новый план стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн, однако впоследствии сомнения в поддержке этого плана в Конгрессе США, а также медленные темпы вакцинации и довольно слабое начало сезона отчетности заставили участников рынка начать фиксацию прибыли. По итогам недели индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли по 1,5%, индекс Dow Jones снизился на 0,9%.

Индексу развивающихся рынков MSCI EM удалось подрасти на 0,3%. Предложенный Байденом новый план поддержки экономики США предполагает прямые выплаты в размере $1400 на каждого гражданина США, а также пособия по безработице в размере $400 в неделю до сентября включительно, и дополнительные средства на финансирование программ тестирования на COVID-19 и вакцинацию населения, а также на программы помощи штатам и муниципалитетам.

Тем временем стремления нового президента США были поддержаны и главой ФРС Дж. Пауэллом. Пауэлл с оптимизмом оценил перспективы экономики, заявив о возможности «довольно скоро вернуться к пику экономического роста и даже превзойти его», высокий уровень безработицы и все еще низкая инфляция не позволяют пока задумываться о прекращении стимулирующих инициатив.

Между тем, начало нового сезона отчетности было неоднозначным. Некоторые крупные американские банки, например, Wells Fargo, показали результаты ниже ожиданий. На этой неделе внимание инвесторов было приковано к инаугурации нового президента США Джо Байдена, которая состоялась в среду 20 января. Сезон отчетности продолжат такие компании как Procter & Gamble, Netflix, Intel, Bank of America и другие. Экономический календарь включает отчеты по рынку недвижимости США и индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг, а также заседание ЕЦБ и Банка Японии по монетарной политике.

Рубль укрепился к доллару США на 0,7%, но так и не смог протестировать уровень 73 руб./$1.

Дальнейшему укреплению рубля пока препятствуют такие факторы, как низкие рублевые ставки, низкий спрос на ОФЗ, высокие объемы вывоза капитала частным сектором, все еще нестабильная ситуация на рынке нефти из-за роста числа заражений Covid-19 по всему миру, а также угроза новых санкций в отношении России в свете нового расклада политических сил в США и последних событий вокруг А. Навального.

Российский рынок на минувшей неделе все же не удержался под давлением негативной внешней конъюнктуры и показал по итогам пяти торговых дней снижение на 0,11% (по индексу Мосбиржи). Сохранение негатива на нефтяном рынке вряд ли позволит изменить динамику российского рынка в краткосрочной перспективе.

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