Россияне вложили 600 млрд руб. в «мутные» инвестпродукты. Они не понимают, что купили
«Значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимают, что они купили». ЦБ предлагает банки заставить выкупать такие продукты обратно.
Россияне вложили примерно 600 млрд руб. в сложные инвестиционные продукты с «мутной» структурой, оценил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. В прошлом году фондовый рынок испытал массовый приток инвесторов-новичков — на биржу пришли примерно 4 млн человек, что оказалось довольно неожиданным для регулятора. Вместе с тем приток инвесторов был сопряжен с рынков продуктов, определить цену и доходность которых тяжело даже людям со специальным образованием, добавил первый зампред Центробанка.
И вот эти две тенденции — с одной стороны появление большого количества физических лиц, абсолютно без опыта и знаний, и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, создали опасения <…> относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности, — пояснил Швецов (цитата по ТАСС).
Он добавил, что ЦБ может обязать банки выкупать обратно у неквалифицированных инвесторов финансовые продукты, если они были проданы с нарушением законодательства об информировании. Банк должен быть уверен: клиент заработает при покупке определенного инвестпродукта, в противном случае регулятор может заставить продавца компенсировать ему потери, если они произойдут.
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Швецов добавил, что за 2020 г. объем «мутных» инвестпродуктов мог вырасти более чем на 50%, такие инструменты приобрели несколько сотен тысяч россиян — тогда как квалифицированных инвесторов в России всего около 50 тыс. При том, что у «квалов» тоже очень много потерь по инвестпродуктам.
Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимают, что они купили. Это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, сколько на прямом введении в заблуждение граждан относительно характеристик продуктов», — заявил зампред ЦБ (цитата по РБК).
Банки ради текущей прибыли готовы использовать свой гандикап доверия, чтобы «впаривать — извините за это слово — людям эти продукты», добавил Швецов. Кроме того, у части продуктов есть признаки пирамид, сейчас регулятор проверяет, смогут ли крупные эмитенты таких инструментов выполнить свои обязательства.
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Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности, — говорила она.