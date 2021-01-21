Вслед за Екатеринбургом мэр сменится в Среднеуральске

Пока возглавлять администрацию города-спутника будет Александр Ковальчик, который до 18 января был первым заместителем главы Екатеринбурга. Окончательное решение примут по результатам конкурса.

Депутаты городской думы Среднеуральска единогласно приняли отставку главы города Андрея Зашляпина, сообщает ЕАН. На том же заседании объявили о старте конкурса на должность мэра — в Среднеуральске, как и в Екатеринбурге, на кресло градоначальника может претендовать любой, однако выбирать кандидатов будет конкурсная комиссия, окончательное решение примут депутаты гордумы.

Временно исполнять обязанности главы Среднеуральска будет Александр Ковальчик, который покинул мэрию Екатеринбурга после ухода Александра Высокинского.

Как сообщал DK.RU, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин ушел с должности по собственному желанию. На своей странице в Instagram он пояснил, что причины не связаны с результатами его работы.

Между тем с требованием отставки Зашляпина с поста мэра Среднеуральска в конце 2020 г. выступила прокуратура Свердловской области. Ведомство обнаружило конфликт интересов. До того, как стать главой Среднеуральска, Андрей Зашляпин занимался строительным бизнесом и, избираясь на пост мэра, передал свои доли в доверительное управление. Но, по сведениям прокуратуры, частью компаний продолжили распоряжаться его родственники.

Также DK.RU рассказывал, что предшественник Зашляпина Владислав Козлов тоже подал в отставку по собственному желанию после затяжного кризиса власти в Среднеуральске. Работу города фактически парализовало противостояние мэра и городской думы. А предыдущего главу Среднеуральского городского округа Бориса Тарасова приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 60 млн руб. По версии следствия, он незаконно продал земельный участок под дачную застройку за 13,9 млн руб. При этом фактическая рыночная стоимость земли составляла свыше 75,5 млн руб.