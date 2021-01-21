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Силовики требуют блокировать за призывы к участию в протестах в поддержку Навального

Силовики требуют блокировать за призывы к участию в протестах в поддержку Навального
Автор фото: cocoparisienne. Иллюстрация: Pixabay.com

Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к участию в протестах в поддержку Алексея Навального, а МВД предупреждает об административной ответственности за любые призывы.

#НОВОСТИ

Генпрокуратура отправила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к интернет-ресурсам, на которых появляются призывы к участию 23 января 2021 г. в несогласованных акциях протеста — на этот день в крупнейших российских городах запланированы шествия в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против политических репрессий. 

В ведомстве добавили, что ориентированы на предупредительные меры, но будут привлекать виновных к административной ответственности при наличии оснований. Кроме того, лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, отмечается в сообщении.

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Так, предостережение из-за предстоящей акции выдали главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. О визите правоохранительных органов с предупреждениями и «профилактическими» беседами сообщили журналист Александр Плющев, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК Любовь Соболь и другие.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от TikTok и «В контакте» ограничить распространение контента с призывами к участию в несанкционированных акциях к несовершеннолетним. В Tiktok видео по хэштегу #свободунавальному посмотрели более 80 млн раз. 

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МВД также заявило о готовности привлекать агитаторов несанкционированных мероприятий к административной ответственности.

У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений. Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, ст. 10 Федерального закона №54 позволяет нам это делать, — заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на расширенной итоговой коллегии ГУ МВД Москвы.

По его словам, территориальные подразделения готовятся обеспечить общественный порядок на акциях 23 января.

Автор: Андрей Пермяков
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