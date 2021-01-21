«Мы берем в долг у будущего». Почему инвестирование в 2021 году несет огромные риски

Инвестор Леон Куперман уверен, что сейчас людей всеми силами подталкивают рисковать, а цены на акции завышены. Хорошего финала не будет, но и сегодня есть, куда вложить средства безопасно.

Леон Куперман, 77-летний миллиардер, основатель хедж-фонда Omega Advisers, легендарный инвестор, довольно осторожно оценивает перспективы фондового рынка. Он призывает инвесторов быть консервативными и не впадать в эйфорию, ведь госдолг США растет, а федеральный бюджет в дефиците. О том, в акции каких компаний вложился он сам, пишет Forbes.

Я думаю, мы берем в долг у будущего, — говорит он. — Федрезерв подталкивает людей к тому, чтобы больше рисковать, и способствует завышению цен на акции. Это плохо кончится.

Куперман уверен, что ФРС «жмет на газ», обещая в скором будущем низкие процентные ставки. Но уверенность бизнесменов и экономический рост в ближайшее время вряд ли укрепятся, полагает он.

«Коэффициент цена/прибыль зависит от этих трех факторов, и, на мой взгляд, два из трех сейчас на отрицательном уровне».

Куперман убежден, что на рынке сейчас слишком много «быков», а индекс S&P 500 уже достиг своего пика. Поэтому высоких доходностей в будущем финансист не ждет. Аналитики, согласно медианному прогнозу, верят в то, что индекс S&P 500 поднимется немногим выше 4000 процентных пунктов, тогда как в конце 2020 года он находился на уровне около 3700.

Ни один прогнозист не ждет падения фондового рынка в 2021 году. Все настроены единодушно, и я думаю, что это повод задуматься, — говорит Куперман.

По его словам, обещание председателя ФРС Джерома Пауэлла удерживать низкие процентные ставки в ближайшие два-три года привело к «чрезмерным спекуляциям» на рынке, поскольку «привязало оценку компаний к процентным ставкам». Миллиардер особенно скептически относится к буму SPAC-компаний — то есть технических предприятий, созданных для слияния с другими компаниями для их вывода на биржу. То, что к ним привлечено такое внимание, инвестор называет «еще одним признаком перегиба» на Уолл-стрит. Миллиардер говорит, что в конце 2020 года отказался от возможности профинансировать такую «компанию-пустышку», ведь «следует соблюдать осторожность».

Куперман считает, что сегодня существует три рынка. Первый — это «рынок FAANG», которые включает в себя IТ-гигантов Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, выигравших от того, что люди сидят дома из-за пандемии. По словам Купермана, акции технологических компаний продавались с огромными оценками и коэффициентами цена/прибыль, которые продолжили расти из-за увеличенного спроса. «Однако пока процентные ставки остаются столь низкими, акции FAANG не переоценены, — говорит он. — Они не выглядят дорогими».

Второй рынок — это то, что Куперман называет рынком Robinhood, где действуют молодые инвесторы, пользующиеся услугами брокерских приложений с нулевыми комиссиями. Оказавшись запертыми дома из-за пандемии, многих из этих начинающих инвесторов обратились к сервисам вроде Robinhood, чтобы начать торговать на фондовом рынке. «На этом рынке происходит много иррациональных вещей, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными, — рассказывает Куперман. — Этот рынок закончит слезами».

Третий рынок, как говорит инвестор-миллиардер, — это «весь остальной рынок, где все еще есть немало сильных игроков». По словам Купермана, если держать под контролем свои риски, то там можно найти новые возможности заработать.

Пять компаний, в которые инвестировал сам Куперман:

Alphabet. Один из крупнейших активов Купермана — это материнская компания Google, в которую он инвестировал в прошлом квартале. Он считает, что при сохранении низких процентных ставок акции Google, стоимость которых в 34 раза превышает прибыль, не переоценены и по-прежнему остаются привлекательными.

Ashland Global. Куперману нравится этот поставщик специализированных химикатов, и его акции он держит с 2014 года. Бумаги Ashland в прошлом году не оправдали ожиданий — они выросли всего на 3,2%, но акционеры получили неплохие дивиденды (текущая доходность составляет 1,4%). Куперман предвидит «гораздо большее увеличение прибыльности» химической компании после завершения ее текущей программы реструктуризации, которая, по его мнению, «продвигается успешно».

Citigroup. Куперман ожидает роста финансового сектора, особенно после того, как в декабре ФРС пообещала разрешить банкам продолжить выкуп своих акций в первом квартале 2021 года.

Largo Resources. Largo Resources — один из крупнейших в мире производителей ванадия, используемого для упрочнения стали. Компания имеет рыночную капитализацию всего в $630 млн, а ее акции торгуются на внебиржевых рынках по цене чуть больше $1. Куперман уверен, что эта оценка занижена с учетом потенциальной прибыли компании и отсутствия у нее долгов.

Ligado Networks. Самая крупная позиция Купермана на сегодня — это облигации, вложения в которые он называет легкой задачей. Ведь они обеспечены приоритетной закладной с доходностью 15,5% и трехлетним сроком погашения. «Ты практически не рискуешь», — говорит эксперт. По его прогнозу, стоимость облигаций в течение следующих трех лет может вырасти примерно с $100 до $150.

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