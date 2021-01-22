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В свердловской «Опоре России» выбрали председателя комитета по бюджетам и налогам

В свердловской «Опоре России» выбрали председателя комитета по бюджетам и налогам
Иллюстрация: Личный архив Егора Малышева

24 декабря 2020 на заседании Совета областного отделения «Опора России» было озвучено имя главы нового комитета при общественной организации. Им стал Егор Малышев.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

До декабря 2020 года Комитет по бюджету и налогам существовал только при федеральном отделении «Опоры России». Его руководителем является Александр Калинин, президент всей общественной организации. В Свердловской области аналогичный комитет создавался с нуля. Председателем был выбран Егор Малышев, председатель совета директоров управляющей компании M1 Consulting.

Новый комитет «Опоры России», возглавленный Егором Малышевым, займется анализом налоговой проблематики предпринимателей региона и формированием предложений по изменению налогового законодательства. Среди других целей и задач комитета:

  • Анализ проблематики налогового администрирования и взаимодействия с налоговыми органами, и формирование предложений по устранению выявленных недостатков;
  • Мониторинг изменений налогового законодательства и формирование консолидированной позиции предпринимательского сообщества относительно такого рода изменений;
  • Максимальное присутствие «Опоры России» в профильных комитетах, комиссиях и рабочих группах законодательных и исполнительных органов власти;
  • Мониторинг и обобщение нарушений законодательства и подзаконных актов, допускаемых органами, контролирующими своевременность, правильность и полноту исчисления и уплаты налогов и страховых взносов;
  • Работа с региональными представительствам «Опоры России»;
  • Работа со СМИ;
  • Работа с органами законодательной и исполнительной власти, а также профильными комитетами других общественных объединений;
  • Работа с экспертным сообществом «Опоры России».

«Опора России» — это институт общественного развития для российских предпринимателей. 2020 год оказался очень непростым для экономики в целом, и особенно для сектора малого и среднего предпринимательства. Снижение покупательского спроса, невыполнение обязательств со стороны контрагентов, сложности с привлечением финансирования — вкупе с ростом перекрестного субсидирования каждый из этих факторов может стать критическим. Напомню, что число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр МСП, за 2019–2020 годы сократилось на 4,2%. За год порядка 247 тыс. предприятий «ушли» из реестра», — отмечает Егор Малышев.

Назначение главой комитета по налогам — это большая ответственность, и я постараюсь полно и объективно представлять интересы предпринимателей перед властью, — резюмировал спикер.

Автор: Гринина Ирина
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