В свердловской «Опоре России» выбрали председателя комитета по бюджетам и налогам

24 декабря 2020 на заседании Совета областного отделения «Опора России» было озвучено имя главы нового комитета при общественной организации. Им стал Егор Малышев.

До декабря 2020 года Комитет по бюджету и налогам существовал только при федеральном отделении «Опоры России». Его руководителем является Александр Калинин, президент всей общественной организации. В Свердловской области аналогичный комитет создавался с нуля. Председателем был выбран Егор Малышев, председатель совета директоров управляющей компании M1 Consulting.

Новый комитет «Опоры России», возглавленный Егором Малышевым, займется анализом налоговой проблематики предпринимателей региона и формированием предложений по изменению налогового законодательства. Среди других целей и задач комитета:

Анализ проблематики налогового администрирования и взаимодействия с налоговыми органами, и формирование предложений по устранению выявленных недостатков;

Мониторинг изменений налогового законодательства и формирование консолидированной позиции предпринимательского сообщества относительно такого рода изменений;

Максимальное присутствие «Опоры России» в профильных комитетах, комиссиях и рабочих группах законодательных и исполнительных органов власти;

Мониторинг и обобщение нарушений законодательства и подзаконных актов, допускаемых органами, контролирующими своевременность, правильность и полноту исчисления и уплаты налогов и страховых взносов;

Работа с региональными представительствам «Опоры России»;

Работа со СМИ;

Работа с органами законодательной и исполнительной власти, а также профильными комитетами других общественных объединений;

Работа с экспертным сообществом «Опоры России».

«Опора России» — это институт общественного развития для российских предпринимателей. 2020 год оказался очень непростым для экономики в целом, и особенно для сектора малого и среднего предпринимательства. Снижение покупательского спроса, невыполнение обязательств со стороны контрагентов, сложности с привлечением финансирования — вкупе с ростом перекрестного субсидирования каждый из этих факторов может стать критическим. Напомню, что число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр МСП, за 2019–2020 годы сократилось на 4,2%. За год порядка 247 тыс. предприятий «ушли» из реестра», — отмечает Егор Малышев.