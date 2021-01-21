«Дом печати» не пускают в Дом печати. Опять

Компания «Татлинъ», сдающая в наем площади типографии «Уральский рабочий», отказалась продлевать контракт с концертной площадкой «Дом печати». Ранее площадка арендовала здесь помещения.

Конфликт между компанией «Татлинъ» и клубом «Дом печати» длится уже несколько месяцев и дошел до судебных разбирательств. Согласно последнему решению, которое Свердловский арбитражный суд вынес в январе 2021 г., арендодатель должен был пустить концертную площадку в помещения, которые клуб арендовал ранее. Однако этого до сих пор не случилось.

Генеральный директор «Татлинъ» Станислав Цвеленьев прислал руководству Tele-club Group, куда входит и «Дом печати», письмо, где сообщал, что договор субаренды продлеваться не будет, пишет «Ъ». Как рассказали изданию в Tele-club Group, письмо пришло после новогодних праздников, в последний день действия договора, который заканчивался 15 января 2021 г.

Вне зависимости от результата судебного рассмотрения срок субаренды является предельным и продлеваться не будет, — написал директор «Татлинъ».

В Tele-club Group считают такое решение самоуправством.

Подобный произвол не имеет ничего общего с принципами ведения бизнеса. Мы продолжаем настаивать на том, что этот беспредел нужно пресечь. Станислав Цвеленьев попирает как государственные законы, так и законы здравого смысла, хотя ему давно уже пора прекратить эту грязную игру и признать свои ошибки. Лишать город культового места, а концертную индустрию легендарной площадки — это как минимум «преступление╗ против концертной индустрии, — прокомментировали в Tele-club Group (цитата по «Ъ»).

DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати». Из-за распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд. Позже представитель «Татлина» предложил вернуться в помещение с июня, но с арендной платой на 25% больше, чем была. В качестве аргумента руководство «Татлинъ» приводило тот факт, что компания сама арендует площади бывшей типографии у государства.

Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако «Татлинъ» на это не пошел.

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 рублей с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Такой вариант арендодателя не устроил, контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

В конце июня прокуратура вынесла директору «Татлинъ» представление о необходимости дать отсрочку по арендной плате для ООО «Униформс».

Между тем продюсер клуба «Дом Печати» Семен Гальперин сообщил, что на площадку уже заехал новый арендатор. По его словам, в помещении ведет ремонт ООО «Бильярд Куб» из Красноярска, чтобы открыть бар «Че почем».