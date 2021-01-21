Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
73,35
89,14
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Дом печати» не пускают в Дом печати. Опять

Концерт на площадке заведения
Концерт на площадке заведения. Иллюстрация: официальный паблик «Дома печати»

Компания «Татлинъ», сдающая в наем площади типографии «Уральский рабочий», отказалась продлевать контракт с концертной площадкой «Дом печати». Ранее площадка арендовала здесь помещения.

#КОРОНАКРИЗИС#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Конфликт между компанией «Татлинъ» и клубом «Дом печати» длится уже несколько месяцев и дошел до судебных разбирательств. Согласно последнему решению, которое Свердловский арбитражный суд вынес в январе 2021 г., арендодатель должен был пустить концертную площадку в помещения, которые клуб арендовал ранее. Однако этого до сих пор не случилось.

Генеральный директор «Татлинъ» Станислав Цвеленьев прислал руководству Tele-club Group, куда входит и «Дом печати», письмо, где сообщал, что договор субаренды продлеваться не будет, пишет «Ъ». Как рассказали изданию в Tele-club Group, письмо пришло после новогодних праздников, в последний день действия договора, который заканчивался 15 января 2021 г.

Вне зависимости от результата судебного рассмотрения срок субаренды является предельным и продлеваться не будет, — написал директор «Татлинъ».

В Tele-club Group считают такое решение самоуправством.

Подобный произвол не имеет ничего общего с принципами ведения бизнеса. Мы продолжаем настаивать на том, что этот беспредел нужно пресечь. Станислав Цвеленьев попирает как государственные законы, так и законы здравого смысла, хотя ему давно уже пора прекратить эту грязную игру и признать свои ошибки. Лишать город культового места, а концертную индустрию легендарной площадки — это как минимум «преступление╗ против концертной индустрии, — прокомментировали в Tele-club Group (цитата по «Ъ»).

DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати». Из-за распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд. Позже представитель «Татлина» предложил вернуться в помещение с июня, но с арендной платой на 25% больше, чем была. В качестве аргумента руководство «Татлинъ» приводило тот факт, что компания сама арендует площади бывшей типографии у государства.

Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако «Татлинъ» на это не пошел.

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 рублей с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Такой вариант арендодателя не устроил, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. 

В конце июня прокуратура вынесла директору «Татлинъ» представление о необходимости дать отсрочку по арендной плате для ООО «Униформс».

Между тем продюсер клуба «Дом Печати» Семен Гальперин сообщил, что на площадку уже заехал новый арендатор. По его словам, в помещении ведет ремонт ООО «Бильярд Куб» из Красноярска, чтобы открыть бар «Че почем».

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Отечество в суицидальной опасности». О чем говорит суд над Навальным под портретом Ягоды«Отечество в суицидальной опасности». О чем говорит суд над Навальным под портретом Ягоды
  • Полюбите холод, но утеплите руки и шею. Как с легкостью и удовольствием пережить морозыПолюбите холод, но утеплите руки и шею. Как с легкостью и удовольствием пережить морозы
  • 15 млн просмотров. Навальный рассказал о дворце Путина за 100 млрд руб. Главное15 млн просмотров. Навальный рассказал о дворце Путина за 100 млрд руб. Главное
  • «Нас ждут рецессия, страдания, неравенство и бедность. Это глобальные последствия COVID»«Нас ждут рецессия, страдания, неравенство и бедность. Это глобальные последствия COVID»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.