Вы трудоголик? Тогда вы обязаны заканчивать работу в 17.30 и бегать вокруг офиса

Работа, даже любимая и самая интересная, способна сжечь. Как спастись убежденным трудоголикам? Начать планировать даже отдых и купить шумопоглощающие наушники. Советы, опробованные на практике.

Инженер, предприниматель Андрей Небоян дал несколько советов трудоголикам. Как не потеряться среди рабочих задач и не выгореть? Главное — в материале DK.RU.

— В прошлом году я перестроил свою компанию и продал ее.

Я был одержим тем, чтобы работать как можно лучше. У меня была расписана каждая минута на полезные занятия — на те дела, которые внушали мне ощущение своей значимости и помогали не стыдиться своей лени. Но в какой-то момент стало неважно, сколько я работаю.

Я был измотан. Чувство собственного достоинства и мотивация упали ниже плинтуса. И я никак не мог выбраться из этого губительного круговорота.

Мне нужно было удостовериться, что я на правильном пути, что мои задачи в работе и в жизни правильные. Вот пять подходов, которые я использовал.

15 минут тишины

Тишина — простой, но эффективный способ вернуть ясность ума.

Визуальные и акустические стимулы — кофемолка, телефонные звонки и голоса из офиса, — каждую минуту бомбардируют наш разум. Избавившись от некоторых из них, вы освободите свой разум для важных дел, в том числе саморефлексии.

Попробуйте просто закрывать дверь примерно на 15–30 минут в день, используйте наушники с шумоподавлением или спрячьтесь в тихом месте, например, в неиспользуемом конференц-зале. И наслаждайтесь этими минутами тишины.

Регулярное единение с природой

Соприкосновение с природой — один из самых действенных способов расслабиться, очистить разум и зарядиться энергией.

У природы есть одна особенность: она очень отличается от того, что мы обычно видим каждый день, сидя перед экраном, печатая, программируя и отправляя имейлы. Из-за того, что природа выглядит, пахнет и ощущается по-другому, мы и чувствуем себя на природе иначе. Это когнитивно иная среда, которая интенсивно восстанавливает наш разум и способствует рефлексии.

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30 минут бега вокруг офиса или дома

Бег оказался самым продуктивным способом получить физическую нагрузку. Мне не нужно было ехать в тренировочный зал, можно было просто 30 минут пробежаться по окрестностям. Этот вид спорта не имеет себе равных по сравнению с другими, где вам нужно куда-то ехать, чтобы потренироваться.

Так что со временем мне стали нравиться вечерние пробежки. Я ощущал прилив энергии и заметил четкую разницу в моем душевном состоянии до и после бега. Бег уменьшал беспокойство и стресс и повышал уверенность и самооценку.

Бег укрепит ваше сердце, иммунную систему, сохранит форму и здоровье. И вы получите двойной бонус, если будете бегать на природе.

Заканчивайте работу в 17:30 и обдумывайте прошедший день

Идея заканчивать работу в 17:30 и не работать по выходным кажется слишком фантастической. Но Кэл Ньюпорт в своей книге «В работу с головой» предполагает, что это возможно даже для тех, кто сталкивается с высокой конкуренцией на работе.

Ньюпорт предлагает такой стиль работы. Чтобы закончить рабочий день к 17:30, он безжалостно вычеркивает из него все мелкие, не приносящие пользы действия, такие как ответы на неважные электронные письма или посещение ненужных собраний. Он также устанавливает искусственные дедлайны в течение дня, чтобы заканчивать с делами раньше. Кроме того, он говорит «нет» запросам, которые отнимут у него слишком много времени, и вообще старается сделать так, чтобы его никто не отвлекал.

Важная часть этой техники — ритуал, который он называет ежедневным анализом. Вот как он работает. Примерно за пять-пятнадцать минут до окончания рабочего дня вы просматриваете список задач, которые выполнили за этот день, а также дела на завтра (или на следующий понедельник, если сегодня пятница).

Если повторять этот ритуал каждый день перед самым завершением работы, ваш разум будет воспринимать это как сигнал, что пора расслабиться.

Обязательное «свободное» время

Как часто с вами бывает, что вы пытаетесь расслабиться, но продолжаете думать об оставшихся задачах и даже чувствуете себя виноватыми за то, что не работаете? Со мной такое случается чаще, чем я хотел бы.

Если вы продуктивный и трудолюбивый человек, у вас должен быть календарь для записи всех ваших обязательств. Теперь возьмите свой календарь и внесите в него что-то, не связанное с работой. Например, «1 час на чтение книги» с указанием точного времени и даты, когда вы это сделаете.

Выделение времени на приятные занятия в рабочем расписании убирает из уравнения чувство вины. График высечен в камне, вы взяли на себя обязательства ему следовать и уверены, что распланировали свое время наилучшим образом.