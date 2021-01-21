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Минус один объект к 300-летию. В Екатеринбурге не успевают благоустроить дендропарк

Минус один объект к 300-летию. В Екатеринбурге не успевают благоустроить дендропарк
Иллюстрация: 7ural.ru

Руководство дендрария на ул. Первомайской не получило проект от подрядчика, выигравшего конкурс на благоустройство парка. Документ должны были представить еще 18 декабря 2020 г.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#ГОРОД#НОВОСТИ

Руководство дендрария расторгло контракт и уведомило об этом Управление федеральной антимонопольной службы.

Документы УФАС получила, после того, как рассмотрит аргументы дирекции парка, вынесет решение. Ожидаем, что это случится к концу недели, — пояснили в пресс-службе города.

В мэрии не исключают, что конкурс на благоустройство парка объявят заново.

Подрядчик просто пропал. При этом известно, что часть работ по гидрогеологии в фирме все же выполнили, — сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Напомним, реконструировать дендрарий на Первомайской намеревались к 300-летию Екатеринбурга. Его планировалось сделать в стиле английского пейзажного парка.

Парк будет ландшафтный, пейзажный. Ультрасовременных, кричащих красок не будет, — так комментировала предстоящую реконструкцию директор парка Светлана Раскостова.

Работы должны были начать в 2021 г. Новый конкурс может скорректировать эти планы.

Отметим, что список объектов, которые Екатеринбург хотел бы получить к 300-летнему юбилею в 2023 г., изрядно «похудел». DK.RU рассказывал, что город уже лишился одного из самых ожидаемых подарков — второй линии метрополитена.

В октябре 2020-го на Форуме 100+ первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий  сообщил, что федеральные власти в ближайшие годы не смогут выделить деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге:

В один момент у нас появилась надежда, что проект будет реализовываться в ближайшее время. В том числе после памятной фразы президента о том, что он поддерживает строительство метро в Екатеринбурге. Но реально на сегодняшний день ситуация с федеральным бюджетом такова, что рассчитывать на финансирование в ближайшие два-три года не приходится.

На этом же мероприятии стало известно, что храм Святой Екатерины, который благотворители также хотели подарить на юбилей города, к этому сроку построить не успеют.

Автор: Инна Вейн
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