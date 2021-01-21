Минус один объект к 300-летию. В Екатеринбурге не успевают благоустроить дендропарк

Руководство дендрария на ул. Первомайской не получило проект от подрядчика, выигравшего конкурс на благоустройство парка. Документ должны были представить еще 18 декабря 2020 г.

Руководство дендрария расторгло контракт и уведомило об этом Управление федеральной антимонопольной службы.

Документы УФАС получила, после того, как рассмотрит аргументы дирекции парка, вынесет решение. Ожидаем, что это случится к концу недели, — пояснили в пресс-службе города.

В мэрии не исключают, что конкурс на благоустройство парка объявят заново.

Подрядчик просто пропал. При этом известно, что часть работ по гидрогеологии в фирме все же выполнили, — сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Напомним, реконструировать дендрарий на Первомайской намеревались к 300-летию Екатеринбурга. Его планировалось сделать в стиле английского пейзажного парка.

Парк будет ландшафтный, пейзажный. Ультрасовременных, кричащих красок не будет, — так комментировала предстоящую реконструкцию директор парка Светлана Раскостова.

Работы должны были начать в 2021 г. Новый конкурс может скорректировать эти планы.

Отметим, что список объектов, которые Екатеринбург хотел бы получить к 300-летнему юбилею в 2023 г., изрядно «похудел». DK.RU рассказывал, что город уже лишился одного из самых ожидаемых подарков — второй линии метрополитена.

В октябре 2020-го на Форуме 100+ первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сообщил, что федеральные власти в ближайшие годы не смогут выделить деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге:

В один момент у нас появилась надежда, что проект будет реализовываться в ближайшее время. В том числе после памятной фразы президента о том, что он поддерживает строительство метро в Екатеринбурге. Но реально на сегодняшний день ситуация с федеральным бюджетом такова, что рассчитывать на финансирование в ближайшие два-три года не приходится.

На этом же мероприятии стало известно, что храм Святой Екатерины, который благотворители также хотели подарить на юбилей города, к этому сроку построить не успеют.