Компании все больше тратят на контроль за удаленными сотрудниками. Те вяло протестуют

Более трети крупных компаний не планируют возвращать сотрудников в офис и наращивают расходы в системы контроля за удаленщиками. Но многие сотрудники относятся к таким решениям негативно.

Почти четверть крупных компаний в России в этом году намерены инвестировать в ИТ-системы для контроля сотрудников, работающих удаленно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix. Тренд на контроль удаленщиков связан с тем, что более 40% респондентов не намерены возвращать сотрудников в офисы, считают авторы исследования, но для этого компаниям нужно в том числе развивать собственную инфраструктуру виртуального доступа к рабочим местам.

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Специальное ПО позволяет руководству компаний отслеживать затраты сотрудников как на выполнение рабочих задач, так и на посещение сторонних сервисов, к примеру, соцсетей. Внедрение такой системы для компании со штатом 500 человек обойдется в 1–4,5 млн руб., оценивают «Инфосистемы Джет». У бизнеса также могут быть востребованы программы для контроля и ограничения доступа к информационным системам, чтобы уменьшить риск утечки важных данных — это обойдется уже в сумму от 2,5 до 10 млн руб.

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В прошлом году российские компании потратили на обустройство виртуальных рабочих мест $220 млн, это в 2,5 раза больше показателя предыдущего года, считают в «Инфосистемы Джет». Причем в этом году ожидается рост показателя уже до $450 млн.

Компании хотят контролировать время и работу сотрудников с корпоративной информацией из-за роста утечек данных — ущерб от них составил 1,8 млрд руб. в первом полугодии 2020 г. Но подобные системы начинают использовать в том числе затем, чтобы отслеживать «климат в коллективе», указывают эксперты. Впрочем, руководителям будет сложно заставить сотрудника установить подобное ПО для контроля, если сотрудник использует для работы собственное устройство. Кроме того, пока компании предпочитают экономить на таких технологиях, особенно если их внедрение сложно обосновать экономически, указывает исполнительный директор цифровой трансформации компании «Ланит-Интеграции» Павел Сварник.

делают упор на том, что подобные системы, которые позволяют, в частности, видеть монитор удаленных сотрудников, нужны не для слежения за ними, а для повышения продуктивности. Разработчики сервисов для удаленной работына том, что подобные системы, которые позволяют, в частности, видеть монитор удаленных сотрудников, нужны не для слежения за ними, а для повышения продуктивности.