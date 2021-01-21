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Отмена самых громких указов Трампа: с чего начал новый президент США Джо Байден

Отмена самых громких указов Трампа: с чего начал новый президент США Джо Байден
Иллюстрация: climatecouncil.org.au

В США вводят обязательный масочный режим, готовят новый пакет мер помощи на $1,9 трлн, страна вне будет выходить из ВОЗ. Но звонить Путину Байден пока не спешит.

#США#НОВОСТИ

20 января 46-й президент США Джо Байден принес присягу и официально вступил в свою должность. Сразу после этого он приступил к работе и подписал целый ряд указов, отменяющих наиболее спорные решения его предшественника Дональда Трампа. Вот о каких мерах идет речь:

  • Введение обязательного масочного режима сроком 100 дней в общественном транспорте, самолетах и федеральных учреждениях;
  • Запрос в Конгресс о пакете помощи объемом $1,9 трлн — на ускорение вакцинации от коронавируса и оказание помощи американским гражданам, пострадавшим от пандемии;
  • Возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения, о выходе из которой объявил Трамп;
  • Продление моратория на выплаты по студенческим кредитам и моратория на выселение за неоплату аренды и ипотеки;
  • Помощь школам и бизнесу для безопасного возобновления работы, расширение тестирования на коронавирус, установка более четких стандартов здравоохранения;
  • Возвращение США в Парижское соглашение по климату;
  • Указание всем федеральным ведомствам пересмотреть решения Трампа по климатической политике с целью отмены вреда для здоровья людей и окружающей среды;
  • Восстановление ограничений на загрязнение метаном в новых и существующих нефтегазовых проектах;
  • Остановка строительства стены на границе с Мексикой;
  • Отмена запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран;
  • Восстановление программы, которая позволяет оставаться в США детям, которые были незаконно привезены в США;
  • Отмена политики Трампа, согласно которой детей родителей-иммигрантов отбирали у них на границе, и воссоединение таких семей;
  • Обязательство каждого назначенного сотрудника администрации подписать этический кодекс, согласно которому он обязуется действовать в интересах американского народа, а не собственной выгоды;
  • Издание указа о том, что все федеральные антидискриминационные законы запрещали дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
  • Указание для всех государственных ведомств выработать план действий по борьбе с расовым неравенством.
Джо Байден в пятницу начнет телефонные разговоры с лидерами других государств, но звонка президенту России Владимиру Путину в его графике пока нет, сказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
Автор: Андрей Пермяков
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