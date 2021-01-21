Отмена самых громких указов Трампа: с чего начал новый президент США Джо Байден
В США вводят обязательный масочный режим, готовят новый пакет мер помощи на $1,9 трлн, страна вне будет выходить из ВОЗ. Но звонить Путину Байден пока не спешит.
20 января 46-й президент США Джо Байден принес присягу и официально вступил в свою должность. Сразу после этого он приступил к работе и подписал целый ряд указов, отменяющих наиболее спорные решения его предшественника Дональда Трампа. Вот о каких мерах идет речь:
- Введение обязательного масочного режима сроком 100 дней в общественном транспорте, самолетах и федеральных учреждениях;
- Запрос в Конгресс о пакете помощи объемом $1,9 трлн — на ускорение вакцинации от коронавируса и оказание помощи американским гражданам, пострадавшим от пандемии;
- Возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения, о выходе из которой объявил Трамп;
- Продление моратория на выплаты по студенческим кредитам и моратория на выселение за неоплату аренды и ипотеки;
- Помощь школам и бизнесу для безопасного возобновления работы, расширение тестирования на коронавирус, установка более четких стандартов здравоохранения;
- Возвращение США в Парижское соглашение по климату;
- Указание всем федеральным ведомствам пересмотреть решения Трампа по климатической политике с целью отмены вреда для здоровья людей и окружающей среды;
- Восстановление ограничений на загрязнение метаном в новых и существующих нефтегазовых проектах;
- Остановка строительства стены на границе с Мексикой;
- Отмена запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран;
- Восстановление программы, которая позволяет оставаться в США детям, которые были незаконно привезены в США;
- Отмена политики Трампа, согласно которой детей родителей-иммигрантов отбирали у них на границе, и воссоединение таких семей;
- Обязательство каждого назначенного сотрудника администрации подписать этический кодекс, согласно которому он обязуется действовать в интересах американского народа, а не собственной выгоды;
- Издание указа о том, что все федеральные антидискриминационные законы запрещали дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
- Указание для всех государственных ведомств выработать план действий по борьбе с расовым неравенством.
Джо Байден в пятницу начнет телефонные разговоры с лидерами других государств, но звонка президенту России Владимиру Путину в его графике пока нет, сказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.