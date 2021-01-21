Отмена самых громких указов Трампа: с чего начал новый президент США Джо Байден

В США вводят обязательный масочный режим, готовят новый пакет мер помощи на $1,9 трлн, страна вне будет выходить из ВОЗ. Но звонить Путину Байден пока не спешит.

20 января 46-й президент США Джо Байден принес присягу и официально вступил в свою должность. Сразу после этого он приступил к работе и подписал целый ряд указов, отменяющих наиболее спорные решения его предшественника Дональда Трампа. Вот о каких мерах идет речь:

Введение обязательного масочного режима сроком 100 дней в общественном транспорте, самолетах и федеральных учреждениях;

Запрос в Конгресс о пакете помощи объемом $1,9 трлн — на ускорение вакцинации от коронавируса и оказание помощи американским гражданам, пострадавшим от пандемии;

Возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения, о выходе из которой объявил Трамп;

Продление моратория на выплаты по студенческим кредитам и моратория на выселение за неоплату аренды и ипотеки;

Помощь школам и бизнесу для безопасного возобновления работы, расширение тестирования на коронавирус, установка более четких стандартов здравоохранения;

Возвращение США в Парижское соглашение по климату;

Указание всем федеральным ведомствам пересмотреть решения Трампа по климатической политике с целью отмены вреда для здоровья людей и окружающей среды;

Восстановление ограничений на загрязнение метаном в новых и существующих нефтегазовых проектах;

Остановка строительства стены на границе с Мексикой;

Отмена запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран;

Восстановление программы, которая позволяет оставаться в США детям, которые были незаконно привезены в США;

Отмена политики Трампа, согласно которой детей родителей-иммигрантов отбирали у них на границе, и воссоединение таких семей;

Обязательство каждого назначенного сотрудника администрации подписать этический кодекс, согласно которому он обязуется действовать в интересах американского народа, а не собственной выгоды;

Издание указа о том, что все федеральные антидискриминационные законы запрещали дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

Указание для всех государственных ведомств выработать план действий по борьбе с расовым неравенством.