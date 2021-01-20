Цель расследования Навального по версии Кремля, дефицит ковид-вакцины. Главное 20 января

Дональд Трамп покидает пост президента США, уступая его Джо Байдену. Кремль считает расследование о дворце Путина полной чушью. В регионах кончилась вакцина от коронавируса. Что произошло за день.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Алексея Навального о дворце Владимира Путина в Геленджике выпущено с целью «изъятия денег у населения», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фильм не содержит ничего, кроме «голословных утверждений», «чистой чуши и компиляций», говорит Песков.

В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Вот мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам, — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По состоянию на вечер 20 января фильм Навального о дворце Путина на YouTube набрал более 25,5 млн просмотров. Стоимость строительства и обслуживания усадьбы ФБК оценили в 100 млрд руб. Почитать подробнее про дворец можно здесь.

В Кремле пообещали устранить нехватку вакцин от коронавируса

Дефицит вакцин от коронавируса может временно возникать в некоторых регионах России в связи с обширной территорией страны и тем, что производство пока не набрало обороты, говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения, — сказал он, пообещав в ближайшее время отладить процесс вакцинации (цитата по ТАСС).

О нехватке вакцины сообщалось в том числе в Свердловской области: по состоянию на 19 января в регион с населением 4,3 млн человек поступило 15 тыс. доз вакцины «Спутник V», прививки поставили около 14 тысяч человек. В скором будущем ожидается еще около 60 тысяч доз препарата.

Дональд Трамп покинул пост президента США. Проходит инаугурация Джо Байдена

45-й президент США Донадьд Трамп в последней речи на своем посту заявил, что ему удалось достичь «потрясающих» результатов.

Мы заново воссоздали военную мощь США, мы создали новые силы, которые называются «космические силы», что для обычной администрации стало бы серьезным достижением само по себе. Но мы не обычная администрация, — сказал Трамп. Также он назвал своим достижением налоговую реформу, позволившую, по его словам, рекордно сократить налоги.

В последние часы своего президентства Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания для еще 70-ти. В том числе он помиловал своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, обвиненного в присвоении более $1 млн пожертвований, предназначенных для строительства стены на границе США и Мексики.

Трамп также намеревался объявить о помиловании самого себя, членов своей семьи и личного адвоката Рудольфа Джулиани, но сотрудники Белого дома отговорили его от этого, пишет Reuters.

В 19.15 мск в Вашингтоне начнется инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.