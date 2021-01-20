Владельцы гриль-бара Lamadjo продают бизнес

Речь идет о заведении, которое расположено в торговом центре на Радищева, 1 рядом с «Гринвичем». Сейчас бар закрыт, поскольку собственники решили взять паузу.

В Екатеринбурге выставили на продажу гриль-бар Lamadjo на Радищева, 1. Заведение принадлежит предпринимателю Арсену Асликяну. Объявление о продаже размещено на Avito:

Продается готовый бизнес: ТРЦ Гринвич угол Радищева-8 Марта, 50 кв. м, отдельный вход, первый этаж, есть вода, санузел, вытяжка, вентиляция. В стоимость входят четыре холодильника, пивной кегератор, аппарат для шаурмы — вертель, холодильная витрина, кофе-машина, освещение, сигнализация, тепловая завеса и вся мебель и интерьер.

Бизнес собственники оценили в 1 млн 150 тыс. руб. При этом заведение расположено на арендных площадях:

Аренда 85 т.р. в месяц, коммунальные платежи отдельно. Возможен долгосрочный договор. Трафик очень большой, развитая инфраструктура. Выручка в день до карантина 30 т.р., сейчас 20 т.р.

Владелец сети Lamadjo Арсен Асликян рассказал изданию «Моменты», что перед продажей гриль-бар ждет ребрендинг:

Мы закрыли заведение до конца февраля 2021 г., готовим ребрендинг. После праздников решили взять паузу. Не уверен, что запустимся на этом месте снова, в «Гринвиче» открылся фуд-маркет, на нашем трафике это скажется. Сейчас нам выгодно не открываться. Окончательного решения о продаже еще не принято.

При этом Арсен Асликян отметил, что продолжит развивать Lamadjo, в планах на 2021 г. — сосредоточиться на спальных районах города:

Планов у нас много, будем уходить в спальные районы, там эта концепция почему-то лучше приживается.

Кроме того, бизнесмен продолжает развивать кафе Lamadjo, которое расположено по адресу ул. Малышева, 31Д. Летом там запустили летнюю веранду.

Как рассказывал DK.RU, владельцы кафе армянской кухни открыли Lamadjo на Радищева,1 в 2017 г. Бар появился взамен уличного павильона на Малышева, который мэрия потребовала снести.