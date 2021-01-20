Международный пассажиропоток Кольцово по итогам 2020 г. упал на 80%

В 2020 г. аэропорт в Екатеринбурге фактически лишился звания международного, поскольку с марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса выполнял региональные перевозки.

В 2020 г. аэропорт Кольцово обслужил 3,5 млн пассажиров, что на 44% ниже показателей 2019 г., пишет ЕАН.

Наибольшее падение при этом зафиксировано в международном секторе, где падение составило 84%. Всего по итогам года на зарубежных рейсах в Кольцово обслужено 332,8 тыс. пассажиров.

В пятерку наиболее популярных направлений полетов в ушедшем году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.

Для сравнения, в 2019 г. Кольцово обслужил 6,363 млн пассажиров, из них на международных рейсах было перевезено 2,066 млн человек.

Резкое сокращение пассажиропотока связано с тем, что международное авиасообщение из аэропорта Кольцово было приостановлено еще весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Когда эпидемиологическая ситуация начала меняться, российские власти разрешили полеты за рубеж из нескольких аэропортов России, однако Кольцово в этом списке не было, рассказывал DK.RU.

Евгений Чудновский, глава «Аэропортов регионов», в который входит Кольцово, отмечал, что сам холдинг, компания «Уральские авиалинии» и губернатор Свердловской области предпринимают множество усилий для открытия международного сообщения, однако до сих пор разрешения на международные полеты получить не удалось, сообщал DK.RU.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в начале года отмечал, что международное ависообщение из Кольцово могут возобновить к лету 2021 г.