Власти Екатеринбурга изъяли у предпринимателя недострой в центре города

Предприниматель не успел построить гостиницу на арендованной земле в оговоренные сроки. Власти подали в суд и теперь выставляют землю на повторные торги.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило о продаже недостроя, который расположен в 20 метрах от памятника архитектуры по адресу ул. Розы Люксембург, 73.

Собственником объекта является предприниматель Вадим Колясников, суд изъял у него недострой из-за того, что тот не успел завершить строительство в установленные арендой сроки:

В октябре 2020 г. МУГИСО обращалось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Вадиму Колясникову и потребовало изъять объект: установлен срок действия договора с 14 февраля 2017 г. по 13 февраля 2020 г. Как указывает истец, в связи с истечением срока действия договора и отсутствием доказательств завершения строительства объекта министерство обращается в суд,— сказано в решении суда.

В итоге суд удовлетворил требование истца и разрешил выставить объект на продажу.

Согласно извещению, объект незавершенного строительства расположен на участке площадью 2 285 кв. м и готов на 7%. Согласно выписке из ЕГРН, на участке разрешено строительство гостиниц.

Аукцион по объекту пройдет 2 марта, начальная цена предмета аукциона 22,1 млн руб., шаг 221,4 тыс. руб.Для участия необходимо внести задаток в размере 11 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают с 20 января по 22 февраля.

Ранее DK.RU рассказывал, что в похожей ситуации оказался владелец ТД «Мегаполис» Сергей Флеганов. Он арендовал земельный участок вблизи Цирка, где планировал достроить гостиницу «Дели» площадью 26 тыс. кв. м. В итоге предприниматель не нашел соинвесторов и заморозил стройку.

Когда вблизи недостроя решено было построить ледовую арену, власти заговорили о сносе объекта незавершенного строительства, но Сергей Флеганов был не согласен с этим решением. Тогда мэрия напомнила, что в 2020 г. у предпринимателя заканчивается срок аренды земельного участка, и, поскольку он не завершил строительство гостиницы, то городские власти имеют право изъять недострой.

В итоге стороны пришли к компромиссу, о котором подробно рассказывал DK.RU.