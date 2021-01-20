Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.01
73,72
89,20
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ресторатор Олег Ананьев готовит к открытию новый ресторан русской кухни «Морошка»

Ресторатор Олег Ананьев готовит к открытию новый ресторан русской кухни «Морошка»
Иллюстрация: личный архив Олега Ананьева

Новое заведение объединит в себе ресторан и бильярдный клуб. Запустить проект готовятся в первой половине 2021 г., ресторан расположится в районе УПИ.

#ОТКРЫТИЕ#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Владелец ресторана «Хали-Гали и хинкали» Олег Ананьев готовится запустить новый проект в Екатеринбурге. Как пишет издание «Моменты», это будет ресторан русской кухни с бильярдным клубом:

Будем подавать авторскую русскую кухню — уральскую и сибирскую. В заведении будет собственное производство, готовить будем из локальных продуктов, но по французским технологиям. Будем нацеливаться на Мишлен, — рассказал Олег Ананьев.

По словам ресторатора заведение будет располагаться в районе УПИ, рабочее название кафе — «Морошка». Средний чек в новом ресторане составит 1000-1200 руб. Точные сроки открытия предприниматель пока что не называет.

Ранее стало известно, что Олег Ананьев займется общепитом нового проекта микрорайона Университетский. Застройщик комплекса — компания «Первостроитель» попросила предпринимателя заняться комплексным развитием микрорайона:

В задачи ресторатора входит стартап целого комплекса разноформатных заведений: ресторана, семейного кафе, фитнес-бара, кофеен и кулинарий, специализирующихся на продаже готовых блюд. Первые заведения откроются уже летом 2021 г., — сообщали в компании.

Олег Ананьев уточнял, что ресторан русской кухни откроют именно в рамках планируемого проекта:

В одном из домов рядом с бильярдной расположится ресторан авторской кухни, в лаунж-зоне спортивного центра – фитнес-бар, кофейни можно будет посетить, не выходя из дома, а в местах, отданных для офисов, купить качественные, вкусные и недорогие готовые блюда на ланч. Работы очень много. Моя команда займется полной упаковкой проектов: концепцией, неймингом, разработкой дизайна, технологического проекта, поиском шефов и персонала, отработкой меню и последующей эксплуатацией.

Ранее DK.RU рассказывал, что 2020 г. оказался сложным для рестораторов. Из-за пандемии коронавируса многие заведения вынуждены были работать только на доставку, выручка предприятий питания серьезно упала. Участники рынка прогнозировали, что в 2021 г. может прокатиться волна схлопывания бизнеса. 

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ситуация с Навальным: «Фамилия первого лица в Кремле сменится, а жизнь останется прежней»Ситуация с Навальным: «Фамилия первого лица в Кремле сменится, а жизнь останется прежней»
  • Полюбите холод, но утеплите руки и шею. Как с легкостью и удовольствием пережить морозыПолюбите холод, но утеплите руки и шею. Как с легкостью и удовольствием пережить морозы
  • «По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково«По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково
  • Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.