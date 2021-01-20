Ресторатор Олег Ананьев готовит к открытию новый ресторан русской кухни «Морошка»

Новое заведение объединит в себе ресторан и бильярдный клуб. Запустить проект готовятся в первой половине 2021 г., ресторан расположится в районе УПИ.

Владелец ресторана «Хали-Гали и хинкали» Олег Ананьев готовится запустить новый проект в Екатеринбурге. Как пишет издание «Моменты», это будет ресторан русской кухни с бильярдным клубом:

Будем подавать авторскую русскую кухню — уральскую и сибирскую. В заведении будет собственное производство, готовить будем из локальных продуктов, но по французским технологиям. Будем нацеливаться на Мишлен, — рассказал Олег Ананьев.

По словам ресторатора заведение будет располагаться в районе УПИ, рабочее название кафе — «Морошка». Средний чек в новом ресторане составит 1000-1200 руб. Точные сроки открытия предприниматель пока что не называет.

Ранее стало известно, что Олег Ананьев займется общепитом нового проекта микрорайона Университетский. Застройщик комплекса — компания «Первостроитель» попросила предпринимателя заняться комплексным развитием микрорайона:

В задачи ресторатора входит стартап целого комплекса разноформатных заведений: ресторана, семейного кафе, фитнес-бара, кофеен и кулинарий, специализирующихся на продаже готовых блюд. Первые заведения откроются уже летом 2021 г., — сообщали в компании.

Олег Ананьев уточнял, что ресторан русской кухни откроют именно в рамках планируемого проекта:

В одном из домов рядом с бильярдной расположится ресторан авторской кухни, в лаунж-зоне спортивного центра – фитнес-бар, кофейни можно будет посетить, не выходя из дома, а в местах, отданных для офисов, купить качественные, вкусные и недорогие готовые блюда на ланч. Работы очень много. Моя команда займется полной упаковкой проектов: концепцией, неймингом, разработкой дизайна, технологического проекта, поиском шефов и персонала, отработкой меню и последующей эксплуатацией.

Ранее DK.RU рассказывал, что 2020 г. оказался сложным для рестораторов. Из-за пандемии коронавируса многие заведения вынуждены были работать только на доставку, выручка предприятий питания серьезно упала. Участники рынка прогнозировали, что в 2021 г. может прокатиться волна схлопывания бизнеса.