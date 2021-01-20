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В России фактически перестали работать нелегальные букмекеры и онлайн-казино

В России фактически перестали работать нелегальные букмекеры и онлайн-казино
Автор фото: MichaelWuensch. Иллюстрация: Pixabay.com

«Ты можешь платить и битками, и быть старым клиентом, у которого возьмут наличные, но это не системный бизнес. Все крупные ребята свернули деятельность или переходят на лицензию, если это букмекеры».

#БАНКИ#НОВОСТИ

С середины января в России почти перестали работать нелегальные букмекерские конторы и онлайн-казино, пишет The Bell. После того как Центробанк в конце 2020 г. начал усиленно бороться с финансовыми учреждениями, которые обслуживают казино и нелегальных букмекеров, они фактически перестали принимать платежи, кроме как в биткоинах, и работа отрасли почти полностью парализована: сейчас крупнейшие онлайн-казино принимают только биткоины.

Так, в онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Gaminator и других невозможно провести платеж с банковской карты, со счета мобильного телефона через «Яндекс.Деньги. Azino777 предлагает только перевод биткоинов. Реклама крупнейшего нелегального букмекера 1Xbet исчезла из пиратских озвучек фильмов студии Koshara, а его «зеркала» для ставок перестали находиться. Также почти парализована работа казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners.

Закон в интересах избранных: новый регулятор откусит долю от триллионного рынка букмекеров

Сейчас делать нелегальные ставки онлайн могут только старые и крупные игроки: в крупных городах к ним выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают деньги наличными, говорят источники The Bell. Это услуга «VIP-инкассация» — ранее она была доступна для госслужащих и топ-менеджеров крупных компаний, которые не хотели, чтобы их переводы отслеживали. В среднем стоимость такой инкассации составляет 4-5% от вносимой суммы, причем она имеет смысл с депозитами от $100 000.

Ты, конечно, можешь платить и битками, и быть старым клиентом, у которого возьмут наличные, но это не системный бизнес. Все крупные ребята свернули деятельность или переходят на лицензию, если это букмекеры. Все наши клиенты закрыли Россию в декабре, — добавляет собеседник издания.

ИТ-спец, украинский след. Кто стоит за созданием крупнейшего нелегального казино?

В конце 2020 г. Госдума одобрила законопроект о создании в России единого регулятора азартных игр, который, как ожидается, перекроит рынок — прежде всего в интересах избранных, уверены букмекеры.

Автор: Андрей Пермяков
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