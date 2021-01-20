Хотят денег, оправдывая это угрозой. Почему пандемию сравнили с аварией в Чернобыле

Если человечество не хочет повторения нынешней пандемии, Всемирная организация здравоохранения должна быть реформирована. Эксперты просят о росте финансирования и большей самостоятельности.

Независимые эксперты, оценивающие международную реакцию на пандемию COVID-19, заявили, что она может стать серьезнейшим катализатором для реформы ВОЗ, равносильным тому, каким авария на Чернобыльской АЭС стала для атомной отрасли.

Reuters пишет, что специалисты уверены в недостаточности финансирования ВОЗ и необходимости кардинальной реформы. По их мнению, у организации должны быть ресурсы для более эффективного реагирования на вспышки смертельных болезней.

Мы здесь не для того, чтобы возлагать вину, а для того, чтобы дать конкретные рекомендации, которые помогут миру быстрее и лучше реагировать в будущем, — отметила сопредседатель группы экспертов, бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф.

Ранее специалисты в составе комиссии создали отчет, в котором сказано, что власти Китая в январе 2020 года должны были применить более радикальные меры для сдерживания коронавируса, так первоначальная вспышка COVID-19 могла бы быть купирована. Также эксперты раскритиковали ВОЗ за то, что организация не объявила эпидемию коронавируса пандемией раньше.

Джонсон-Серлиф отметила также, что у ВОЗ просто нет полномочий для более решительных действий.

Суть в том, что ВОЗ не имеет полномочий принуждать к чему-либо. Все, что она может сделать, — это попросить, чтобы ее пригласили, — пояснила эксперт, добавив, что решение о реформировании ВОЗ должны принимать страны мира.

«Они должны решить, хотят ли они предоставить ей больше полномочий для борьбы со вспышками заболеваний», — пояснила Джонсон-Серлиф.

Эксперт подчеркнула, что действия организации также ограничены недостатком финансирования. Нынешняя пандемия, считают члены комиссии, показала, что члены ВОЗ должны максимально оперативно реформировать организацию, нарастив ее финансирование и получив необходимые полномочия.

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