Кинули вкладчиков на 1,6 млрд руб. На Урале отпустили основателей финансовой пирамиды

Следствие собрало доказательную базу и предъявило обвинение в 3 тыс. томах. Подсудимые слишком долго знакомились с делом, в итоге его прекратили из-за истечения сроков давности.

Ленинский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против предполагаемых организаторов международной финансовой пирамиды, которые похитили у вкладчиков больше 1,6 млрд руб., пишет Е1.

Речь идет об уголовном деле против основателей «Актив-Инвест». По версии следствия, Александр Харин и Илья Брыляков организовали финансовую пирамиду в середине нулевых.

Как рассказывал DK.RU, Брыляков и Харин привлекали деньги вкладчиков, обещая выплачивать баснословные (до 60% в год) проценты по ним, играя на Форексе. При этом дивиденды по текущим «вкладам», как и заведено в классических пирамидах, руководство «Актив-Инвеста» выплачивало из вложений новых клиентов.

В 2010 г. все кончилось, но, как рассказывали полицейские, клиенты поняли это не сразу: первые заявления от обманутых вкладчиков поступили только в феврале 2011 г.

Филиалы «Актив-Инвеста» работали в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии и Москве. Суммы вкладов начинались со 100 тыс. руб и могли доходить до 100 млн руб. Сотрудников пирамиды обучали привлекать клиентов на специальных тренингах, для населения проводили акции и встречи с руководством пирамиды, а тем, кто приводил новых клиентов, платили агентское вознаграждение.

В 2008 г. топы финансовой пирамиды купили в Ижевске Удмуртинвестстройбанк, через который, по версии следствия, отмывали преступные доходы.

По официальным данным, в общей сложности в «Актив-Инвесте» сгинули вклады более чем 30 тыс. вкладчиков на сумму 2,5 млрд руб. Позже следствие уточнило, что основатели финансовой пирамиды вывели 1,6 млрд руб. из компании.

Предполагаемых мошенников задержали в 2011 г., им предъявили обвинение по статьям УК РФ 159 («Мошенничество в особо крупных размерах») и 174 («Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления»). Дело насчитывало более 3 тыс. томов, обвиняемые знакомились с ним с 2016 г.

В итоге расследование дела длилось более 10 лет и его пришлось прекратить из-за того, что срок давности уголовного преследования истек:

Уголовное дело по обвинению Брылякова И. и Харина А., обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, прекращено судом на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока давности уголовного преследования, — сообщили изданию в Ленинском суде Екатеринбурга.

Иски потерпевших и их представителей суд оставил без рассмотрения.

Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, — добавили в суде. — Постановление в законную силу не вступило.

Пострадавшие ранее рассказывали, что судья намеренно затягивала разбирательство, чтобы не рассматривать дело: