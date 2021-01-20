15 млн просмотров. Навальный рассказал о дворце Путина за 100 млрд руб. Главное

Дворец, как утверждается, начали строить еще в середине нулевых, работы финансируют олигархи и госкомпании. Это самый большой частный дом России и едва ли не самая секретная территория.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который находится сейчас в СИЗО «Матросская тишина», выпустил расследование о дворце президента Владимира Путина рядом с Геленджиком, стоимость которого — примерно 100 млрд руб. С момента публикации двухчасовой фильм на YouTube набрал более 15,6 млн просмотров — это первое большое расследование ФБК, посвященное лично Путину. Фильм набрал 10 млн просмотров за 6 часов, пишет Znak.com.

Публикация начинается с архивных фото Владимира Путина и его сослуживцев в Дрездене, где он работал как резидент КГБ. Среди его коллег в то время — Сергей Чемезов, который сейчас возглавляет «Ростех», Николай Токарев, глава «Роснефти» — из архивных материалов следует, что они делили один кабинет на двоих. Посмотреть фотографии можно в городском архиве Штази в Дрездене.

Позднее, во время работы в комитете внешних связей мэрии Петербурга Путин сошелся с людьми, которые сейчас являются «держателями» крупных активов и возглавляют крупнейшие госкомпании. В их числе Алексей Миллер, действующий глава «Газпрома», Игорь Сечин, президент «Роснефти» и многие другие.

Сам секретный дворец под Геленджиком, как утверждается, имеет площадь 17,6 тыс. кв. м и является «самым большим частным жилым домом в России», а территория вокруг дворца больше Монако в 39 раз. Прилегающий к усадьбе участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ, а выйти в море рядом с мысом, где находится дворец, нельзя, над самой территорией — официальная бесполетная зона.

Дворец и территорию обслуживают тысячи людей, но им запрещено проносить с собой даже простой телефон с камерой, а все приезжающие машины досматривают. Как утверждают в ФБК, снять дворец получилось только с четвертой попытки. Как говорится в материале, дворец был полностью готов еще 6 лет назад, но из-за плесени пришлось все переделывать.

На территории дворца есть, к примеру, подземная хоккейная площадка, дегустационная комната на берегу моря, к которой ведет отдельный туннель, аквадискотека, «склад грязи», многочисленные гостевые спальни и хозяйская, кальянная и другие помещения. Дворец обставлен элитной мебелью: стол может стоить более 4 млн руб., а кожаный диван — 2 млн руб.

Финансируют обслуживание дворца и продолжающиеся работы, в том числе по созданию виноградников на прилегающей территории, как утверждается, за счет госкомпаний, друзей Путина, крупных бизнесменов Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, а также ряда других близких к президенту людей.

О строительстве усадьбы говорилось еще в 2010 г.: бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей Колесников написал открытое письмо, в нем он утверждал , что строительство идет с 2006 г., его смета достигла $1 млрд еще по состоянию на 2009 г. Номинальным владельцем здания тогда являлся предприниматель Николай Шамалов, также близкий к президенту, но Колесников уверен, что дворец предназначался для Путина. В 2011 г. владельцем объекта стал бизнесмен Александр Пономаренко, близкий к Аркадию Ротенбергу. ФБК называет эту сделку номинальной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел расследование Навального о дворце Путина, но отверг его существование.