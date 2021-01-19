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За нечищеные улицы Екатеринбурга взялась прокуратура

За нечищеные улицы Екатеринбурга взялась прокуратура
Автор фото: Григорий Постников. Иллюстрация: 66.RU

Надзорное ведомство вынесло представление врио главы города Алексею Орлову за плохую уборку улиц после обильных снегопадов, обрушившихся на Екатеринбург в конце прошлой недели.

#ТРАНСПОРТ#ГОРОД#НОВОСТИ

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ведомство организовало проверку дорог, поскольку их содержание непосредственно влияет на безопасность движения.

В ходе обследования улично-дорожной сети г. Екатеринбурга на предмет соблюдения требований к эксплуатационному состоянию дорог в зимний период, проведенного прокуратурой города во второй декаде текущего месяца, выявлено, что в нарушение требований п.п. 8.1, 8.6 и 8.8 ГОСТ Р 50597-2017 улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки, выразившиеся в наличии рыхлого снега и зимней скользкости на покрытии проезжей части после окончания снегопада, снежных валов на бортовом камне, снежных валов ближе 10 м от пешеходных переходов и ближе 20 м от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города потребовала от временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Алексея Орлова устранить нарушения.

Ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, сообщает JustMedia.ru. Несмотря на такое количество техники и рабочих, градоначальник признал, что город плохо почищен.

От жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован. Есть над чем поработать: снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары, — написал Орлов в своем инстаграм-аккаунте.

Он также рассказал подписчикам, какие меры собирается принять администрация города, чтобы не допустить повторения ситуации.

Мной принято решение об усилении контроля за работой ДЭУ и подрядных организаций. Начиная с четверга каждое утро мой заместитель по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач на каждый день. В работе утреннего селектора будет принимать участие представитель ГИБДД, — сообщил врио мэра.

Кроме того, службе квартальных поручено осуществлять ежедневный контроль на вверенных территориях за качеством содержания придомовых и дворовых территорий, отметил Орлов.

В прокуратуре отмечают, что подобные проверки будут проводиться регулярно в течение всего зимнего периода.

Отметим, проблемы с уборкой улиц от снега возникают в Екатеринбурге каждую зиму. Их решение от градоначальника не зависит. Так, в прошлом феврале бывший тогда главой Екатеринбурга Александр Высокинский совершил объезд города вместе с прокурором города Светланой Кузнецовой. Итогом этого объезда стало увольнение главы Октябрьского района Екатеринбурга Романа Рудометова. Кроме того, в Орджоникидзевском районе были уволены все руководители ДЭУ, писал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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