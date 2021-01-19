«Отечество в суицидальной опасности». О чем говорит суд над Навальным под портретом Ягоды

«Представьте, если бы Навальный давал показания следственным органам Германии, и в Берлине на стенке висел портрет Гиммлера. Это такая разруха в головах».

Главным событием 18 января стал суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным — прямо в отделении полиции города Химки, сразу после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления. Политика приговорили к 30 днем ареста из-за нарушения условного срока по делу «Ив Роше», отбывать наказание он начал в СИЗО «Матросская тишина».

Судебный процесс вызвал множество вопросов: Навального и его адвоката уведомили о заседании за минуту до его начала, причем перед судом защитникам вручили документ, в котором говорится, что «представление о заключении под стражу» внес подполковник, начальник отдела полиции Виталий Сенин. Тогда как вносит представления другой орган — прокуратура.

В постановлении суда говорится о продлении задержания на 30 дней, хотя в УПК нет норм, обосновывающих продление задержания на срок более 72 часов. Юристы называют это «не основанной на законах изобретенной правовой конструкцией и опасным прецедентом».

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» заявления о том, что Владимир Путин боится оппозиционера Алексея Навального и что тот поэтому был так быстро арестован. На брифинге Песков заявил, что у ФСИН были претензии к соблюдению политиком правил условного срока, и всего за последние три года по отношению к их нарушителям, не только Навальному, 18 тыс. раз принимались определенные меры.

Любопытно, что в отделении полиции, где судили Навального, на стене висел портрет Генриха Ягоды — руководителя НКВД, при котором создали ГУЛАГ. Песков в ответ на реплику о символичности этого явления сказал, что «не думает, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях», а в случае интереса к ассоциативным вопросам лучше обратиться в МВД.

Телеведущий и историк Леонид Парфенов считает, что портрет Ягоды на стене отделения полиции — все равно что портрет рейхсминистра внутренних дел Третьего рейса Генриха Гиммлера на стене отдела полиции в Берлине.

Это ад адский, сограждане. Представьте, если бы Навальный давал показания следственным органам Германии, и в Берлине на стенке висел портрет Гиммлера — как часть истории МВД Германии. А тут в отделении полиции в Химках висит Ягода, а с этой стороны — нынешнее руководство МВД во главе с Колокольцевым. Это такая разруха в головах, отечество в опасности смертельной, причем суицидальной, — сравнил Парфенов.

Суд над Навальным — это беспредел, который в 90-е творили бандиты, а сейчас легко делает и государство, считает youtube-блогер Юрий Дудь: