Потянуло к земле. В Екатеринбурге растет спрос на агробизнес

Сервис Avito проанализировал динамику спроса на готовый бизнес и предложений о его продаже в минувшем году. Несмотря на общее снижение активности на рынке, ряд отраслей показал значительный рост.

Как отмечают аналитики, в 2020 г. лидерами спроса в Екатеринбурге стали сельскохозяйственные компании. Количество поисковых запросов, касающихся агробизнеса, за год выросло в 2,9 раза.Средняя цена сельхозкомпаний в регионе составила 104 тыс. руб. Это значительно дешевле, чем в среднем по стране: по данным аналитиков Avito, в России в 2020 г. средняя цена агробизнеса была на уровне 2,5 млн руб.

Наибольшее внимание предпринимателей привлекали объявления о продаже организаций в сфере услуг — доля компаний сферы услуг в общем спросе по Екатеринбургу и Свердловской области составила 33%. Спрос на торговые предприятия вырос на 17%, а на общепит пришлось 16%. Однако предложение готового бизнеса в этих сферах снизилось: по торговле показатель упал на 18%, по общепиту — на 19%.

После первой волны пандемии аналитики предсказывали всплеск спроса на интернет-магазины, но к концу года динамика оказалась незначительной, а сама сфера заняла сегмент на рынке лишь в 4%. Кроме того, онлайн-маркетплейсы стали самыми дешевыми предложениями — стать владельцем сетевой торговой площадки в среднем по России можно за 75 тыс. руб., а в Екатеринбурге такой готовый бизнес стоит еще дешевле.

Интернет-магазин на Авито в Екатеринбурге в 2020 г. продавали в среднем за 56 тыс. руб., строительные компании стоили в среднем 349 тыс., бизнес из сферы услуг и торговли обходились покупателям в 475 и 450 тыс. руб. соответственно, а предприятия из области развлечений — в среднем 500 тыс. руб., — такими данными поделились в Avito.

В целом российские предприниматели, невзирая на коронакризис, заняли выжидательную позицию и избавляться от активов не спешат. Об этом говорит снижение общего количества объявлений о продаже готового бизнеса — на 13% по отношению к 2019 г.

Снижение предложения в большинстве сфер готового бизнеса в 2020 г. было ожидаемо, с наступлением кризиса предприниматели заняли выжидательную позицию. Общее падение в количестве объявлений о продаже предприятий составило 13%, что наглядно иллюстрирует ситуацию: владельцы бизнеса не паниковали из-за экономической ситуации и не спешили продавать свои предприятия, — прокомментировал исследование Алексей Куракин, управляющий директор Авито Товары.

Недавно DK.RU рассказывал, что в Екатеринбурге одной из отраслей, которая плохо пережила пандемию, стала гостиничная сфера. В начале года на продажу в качестве готового бизнеса выставили трехзвездочную гостиницу «Евротель Южный», которая расположена поблизости от ЦПКиО им. Маяковского.

Директор управляющей компании «Отели ЮСТА» Тамара Клишина рассказывала, что за время пандемии рынок покинула почти половина небольших гостиниц и хостелов:

В 2020 г. загрузка отелей сильно упала, особенно низкие показатели были в апреле и мае, когда загрузка составляла 11-12%. Некоторые собственники приняли решение законсервировать гостиницы, например, в нашей сети было закрыто три отеля. После первой волны пандемии с рынка ушли около 40% хостелов и мини-отелей, которым было сложнее всего. Можно с уверенностью сказать, что инвесторы не торопятся заходить на гостиничный рынок в Екатеринбурге.

Что касается агробизнеса, DK.RU публиковал несколько историй, рассказывающих о новом направлении в отрасли — сити-фермерстве. Представителей этой сферы занимаются сельским хозяйством в городских условиях. Например, Татьяна Казанцева (ООО «Городская ферма») во время пандемии открыла в Екатеринбурге сити-ферму по выращиванию микрозелени, вышла в плюс за три месяца и теперь планирует заработать на этом направлении первый миллион.